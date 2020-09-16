В Сети осознанно "похоронили" Джоан Роулинг. За что?

В соцсети Twitter начали массово появляться сообщения о смерти Джоан Роулинг. Все публикации сопровождает хэштег #RIPJKRowling. Британская писательница жива и здорова, но пользователей Сети это не останавливает.

Что случилось?

15 сентября в продажу должна поступить новая книга "Дурная кровь" (Troubled Blood) от "мамы" Гарри Поттера Джоан Роулинг. Произведение стало пятой книгой в серии романов про частного детектива Корморана Страйка. Всю сери Роулинг выпускает с 2013 года под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

За несколько дней до выпуска книги рецензии на нее опубликовали несколько изданий. Среди них - Wall Street Journal, The Guardian и The Telegraph. Издания писали, что в новой книге главный герой занимается расследованием исчезновения врача Марго Бамборо, произошедшее еще в 1974 году. Главный подозреваемый - серийный убийца-психопат Деннис Крид.

The Telegraph в своей рецензии пишет, что Крид является цисгендерным* мужчиной, который переодевается в женскую одежду.

*Цисге́ндерность - термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.

"Интересно, что критики позиции Роулинг по вопросам трансгендерности сделают с книгой, мораль которой, кажется, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье",

- приводит слова автора рецензии Джейка Керриджа "Медуза".

Напомним, Роулинг не впервые критикуют за ее высказывания о трансгендерных людях. Об этом подробнее мы писали тут.

Реакция в Сети

И вот, после выхода рецензии The Telegraph, в соцсетях в сторону Роулинг обрушился шквал критики.

"Джоан Роулинг одержима трансгендерными людьми и в своих романах активно изображает их как агрессоров", - написала в Twitter критик Эль Доусон, указав, что писательница уже показывала трансгендерного персонажа в негативном свете в другом своем произведении.

В то же время у The Independent вышло интервью с актрисой и активисткой Синтией Никсон. Женщина сказала, что ее 23-летний сын, о трансгендерности которого она сообщала раньше, расстроился из-за высказываний Роулинг:

"Ему было очень больно, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером".

14 сентября в тренды Twitter попал хэштег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"). Под публикациями с данным хэштегом некоторые пользователи выражали соболезнования в связи с "кончиной" Роулинг.

На самом деле женщина жива, и администрации соцсети даже пришлось добавлять к хэштегу соответствующее пояснение.

Что еще было можно найти под хэштегом?

рассуждения о смерти ее карьеры;

заявления, что книги о Гарри Поттере на самом деле написала не Роулинг, а кто-то другой. В числе предполагаемых "авторов" - Дэниел Рэдклифф (играл Гарри Поттера), Том Фелтон (играл Драко Малфоя) и даже певица Бритни Спирс.

"Хорошая новость в том, что нам не надо обращать внимание на Джоан Роулинг, потому что Бритни Спирс написала "Гарри Поттера"

Good thing we don’t have to pay attention to JK Rowling because Britney Spears wrote Harry Potter #RIPJKRowling pic.twitter.com/oqko66Jmi4 — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 15, 2020

"#RIPJKRowling не могу поверить, что она умерла… это был ее последний снимок, сделанный перед смертью"

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ — sebby (@ag6dreamer) September 14, 2020

"В память о Джоан Роулинг. Она не умерла, но она убила свою собственную карьеру, гордо ненавидя транс-людей, и никто не будет по‑настоящему скучать по ней".

in memory of jk rowling. she ain’t dead, but she killed her own career by proudly hating trans people & no one would really miss her that much anyway #ripjkrowling pic.twitter.com/H6akxK0cVv — patback (@memeforhire) September 14, 2020

"Я на стороне Джоан Роулинг"

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто встал на защиту писательницы. Люди обвиняли критиков в травле и распространении "культуры отмены".

"Желать смерти женщине, которая изложила свою позицию спокойно, четко, без предубеждений и не заслуживает такого осуждения. Если вы не согласны, то вы сами заслужили ярость тысячи Волан-де-Мортов",

- слова одной из пользовательниц.

Мужчины убивают трансперсон, Мизулина продвигает трансофобные законы, а псих.клиники являются тюрьмами и ломают покалеченных людей не из-за того, что они случайно зашли в твиттер и прочитали о том, что пол существует, а его стирание сделает женщин уязвимыми.#IStandWithJKRolling pic.twitter.com/eHBQK0E64n — Хелль✳️ (@helb__) September 15, 2020

Так возник еще один хэштег - #IStandWithJKRolling ("Я на стороне Джоан Роулинг"). Данный хэштег также попал в тренды.