В соцсети Twitter начали массово появляться сообщения о смерти Джоан Роулинг. Все публикации сопровождает хэштег #RIPJKRowling. Британская писательница жива и здорова, но пользователей Сети это не останавливает.  

Что случилось?

15 сентября в продажу должна поступить новая книга "Дурная кровь" (Troubled Blood) от "мамы" Гарри Поттера Джоан Роулинг. Произведение стало пятой книгой в серии романов про частного детектива Корморана Страйка. Всю сери Роулинг выпускает с 2013 года под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

За несколько дней до выпуска книги рецензии на нее опубликовали несколько изданий. Среди них - Wall Street Journal, The Guardian и The Telegraph. Издания писали, что в новой книге главный герой занимается расследованием исчезновения врача Марго Бамборо, произошедшее еще в 1974 году. Главный подозреваемый - серийный убийца-психопат Деннис Крид.

The Telegraph в своей рецензии пишет, что Крид является цисгендерным* мужчиной, который переодевается в женскую одежду.

*Цисге́ндерность - термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.

"Интересно, что критики позиции Роулинг по вопросам трансгендерности сделают с книгой, мораль которой, кажется, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье",

- приводит слова автора рецензии Джейка Керриджа "Медуза".

Напомним, Роулинг не впервые критикуют за ее высказывания о трансгендерных людях. Об этом подробнее мы писали тут

Реакция в Сети

И вот, после выхода рецензии The Telegraph, в соцсетях в сторону Роулинг обрушился шквал критики.

"Джоан Роулинг одержима трансгендерными людьми и в своих романах активно изображает их как агрессоров", - написала в Twitter критик Эль Доусон, указав, что писательница уже показывала трансгендерного персонажа в негативном свете в другом своем произведении. 

В то же время у The Independent вышло интервью с актрисой и активисткой Синтией Никсон. Женщина сказала, что ее 23-летний сын, о трансгендерности которого она сообщала раньше, расстроился из-за высказываний Роулинг:

"Ему было очень больно, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером".

14 сентября в тренды Twitter попал хэштег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"). Под публикациями с данным хэштегом некоторые пользователи выражали соболезнования в связи с "кончиной" Роулинг.

На самом деле женщина жива, и администрации соцсети даже пришлось добавлять к хэштегу соответствующее пояснение.

Что еще было можно найти под хэштегом?

  • рассуждения о смерти ее карьеры;
  • заявления, что книги о Гарри Поттере на самом деле написала не Роулинг, а кто-то другой. В числе предполагаемых "авторов" - Дэниел Рэдклифф (играл Гарри Поттера), Том Фелтон (играл Драко Малфоя) и даже певица Бритни Спирс.

"Хорошая новость в том, что нам не надо обращать внимание на Джоан Роулинг, потому что Бритни Спирс написала "Гарри Поттера"

"#RIPJKRowling не могу поверить, что она умерла… это был ее последний снимок, сделанный перед смертью"

"В память о Джоан Роулинг. Она не умерла, но она убила свою собственную карьеру, гордо ненавидя транс-людей, и никто не будет по‑настоящему скучать по ней".

"Я на стороне Джоан Роулинг"

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто встал на защиту писательницы. Люди обвиняли критиков в травле и распространении "культуры отмены".

"Желать смерти женщине, которая изложила свою позицию спокойно, четко, без предубеждений и не заслуживает такого осуждения. Если вы не согласны, то вы сами заслужили ярость тысячи Волан-де-Мортов",

- слова одной из пользовательниц.

Так возник еще один хэштег - #IStandWithJKRolling ("Я на стороне Джоан Роулинг"). Данный хэштег также попал в тренды. 

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