Джоан Роулинг взбесила многих высказываниями о трансгендерах. Так она против них?

Совсем недавно "мама Гарри Поттера" Джоан Роулиг иронично подшутила в Twitter над выражением "люди, у которых есть менструация". Последовал шквал критики, пришлось писать эссе "о вопросах гендера и пола", чтобы прояснить свою позицию. Стало только хуже. Высказались как общественные деятели, так и звезды, связанные с писательницей. В чем же дело?

С чего все началось?

7 июня Роулинг опубликовала в Twitter колонку из журнала Devex. Она пошутила над выражением из статьи "люди, у которых есть менструация".

"Уверена, раньше было слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?"

- написала Джоан.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Что было дальше?

В комментариях пользователи Сети бросились объяснять Роулинг, что терминология была использована, поскольку менструация бывает не только у женщин, но также у трансгендерных мужчин и небинарных людей. В свою очередь, у цисгендерных женщин - также по причине состояния здоровья или менопаузы - менструация может отсутствовать.

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Комментаторы продолжили отмечать, что биологические признаки необязательно определяют гендер человека. Роулинг ответила на это, что, если биологического пола не существует, не может быть и однополого влечения, при этом обесценивается и весь "женский мир".

"Исчезновение (понятия. - Прим. ред.) биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь",

- сказала Роулинг, отметив, что уважает трансгендерных людей.

"Мы не говорим, что пола не существует. Мы говорим, что пол и гендер - это разные вещи. Мой пол при рождении был мужским. Но я идентифицирую себя как женщина", - ответила писательнице американская актриса и активистка Николь Мэйнс.

После писательница рассказала о пережитом сексуальном насилии и снова высказалась о трансгендерах. Стало только хуже

10 июня Роулинг опубликовала большое эссе, в котором подробно была описана ее позиция. Она напомнила, что ранее ее уже обвиняли в трансфобии. Например, в декабре 2019 года Джоан вступилась за британку, уволенную с работы за заявление о том, что транс-женщина - это не женщина.

Писательница в эссе также выразила беспокойство о том, что число молодых девушек, которые решаются на трансгендерный переход, растет. Также увеличивается количество тех, кто через некоторое время решается этот переход отменить. По словам Роулинг, в Великобритании рост трансгендерных переходов среди девушек-подростков равен 4400%. Откуда такая статистика - история умалчивает. Она также отметила, что среди них много девушек с аутизмом.

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В свою очередь, Джоан призналась, что триггером для всего заявления стала обсуждавшаяся в шотландском правительстве реформа, позволяющая изменить действительный пол на основе "самоощущения", без медицинского диагноза расстройства гендерной идентичности.

"Когда вы открываете двери в ванные комнаты и раздевалки любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной - как я говорила, гендер хотят подтверждать без каких-либо операций и гормональной терапии, - вы открываете дверь любому мужчине. Это простая истина",

- написала Роулинг.

В своем эссе писательница подробно рассказала о том, как изучала трансгендерность. Она написала, что получала в соцсетях оскорбления и угрозы, но хочет сохранить за собой право высказываться на темы, связанные с полом и гендерной идентичностью.

Свое желание высказаться Роулинг объяснила тем, что в прошлом она стала жертвой сексуального и домашнего насилия.

Выводы, которые сделала Джоан в эссе:

"Мне чрезвычайно повезло. Я не жертва, я - выживший. Я рассказываю о своем прошлом, потому что, как и у любого человека на этой планете, у меня сложная предыстория, она формирует мои страхи, мои интересы и мое мнение. Я никогда не забываю об этом, когда создаю вымышленный персонаж, и, конечно же, никогда не забываю об этом, когда дело касается трансперсон. Все, о чем я прошу - все, чего я хочу, - чтобы подобное сочувствие, подобное понимание распространялось на миллионы женщин, единственное преступление которых состоит в их желании, чтобы их интересы были услышаны без угроз или злоупотреблений".

Какая реакция последовала?

Большая часть знаменитостей, связанных с писательницей, не поддержали ее.

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Дэниел Рэдклифф (исполнитель роли Гарри Поттера): "Трансгендерные женщины - это женщины. Любое утверждение об обратном уничтожает идентичность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые обладают гораздо большим опытом в этой области, чем Джо (Роулинг) или я".

Он отметил, что, согласно данным The Trevor Project, 78% молодых небинарных и трансгендерных людей сталкиваются с дискриминацией из-за их гендерной идентичности, поэтому нужно больше поддерживать их.

Эдди Редмэйн (звезда франшизы "Фантастические твари и где они обитают"): "Я бы никогда не хотел выступать от имени (трансгендерного. - Прим. ред.) сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от постоянных сомнений в их идентичности, которые слишком часто приводят к насилию и злоупотреблениям".

*К слову, Редмэйн получил "Оскар" за фильм "Девушка из Дании", где он сыграл художницу Лили Эльбе - первую трансгендерную женщину, которой провели операцию по смене пола.

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Эмма Уотсон (исполнительница роли Гермионы в поттериане): "Транс-люди являются теми, кем они себя заявляют, и они заслуживают жить так, чтобы им постоянно не напоминали, что они не те, кем себя заявляют".

Руперт Гринт (исполнитель роли Рона Уизли): "Я уверенно стою на стороне транс-сообщества и понимаю чувства, о которых ранее рассказали мои коллеги. Транс-женщины - это все равно женщины, так же как и транс-мужчины - это мужчины. У всех у нас есть право жить без осуждения со стороны окружающих".

В свою очередь, на высказывания писательницы обратили внимание и общественные деятели:

Лидия Браун (защитник прав людей с инвалидностью и аутизмом): "Наличие аутизма или инвалидности не означает, что человек не может осознать свой гендер. (...) Это классический пример презумпции некомпетентности".

Опасения Роулинг из-за доступа трансгендерных женщин в женские туалеты тоже были раскритикованы. Например, издание Vox еще в 2018 году отметило, что в нескольких штатах Америки, где трансгендерным людям разрешили посещать туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью, не было случаев нападений со стороны трансгендерных людей.

Что еще?

16 июня появилась новость, что сотрудники издательского дома, которые работали над последней книгой Роулинг - "Икабог", объявили бойкот. Причина: гомофобные высказывания писательницы.