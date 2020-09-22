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  • Утечка банковских данных: российские владельцы "Йокерита" подозреваются в отмывании денег

Утечка банковских данных: российские владельцы "Йокерита" подозреваются в отмывании денег

Игроки "Йокерита".

ФОТО: Mihkel Maripuu

Новая утечка данных показывает, что крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба "Йокерит", пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Банки десятки раз сообщали властям, что подозревают бизнесменов Владимира Потанина и Олега Дерипаску в отмывании денег. Речь идет о переводе миллиардов евро в офшоры.

Потанин и Дерипаска являются владельцами Норникеля. Финская дочерняя компания Норникеля Nornickel Harjavalta владеет 40 % акций "Йокерита". Остальные 60 % акций принадлежат легендарному финскому хоккеисту Яри Курри.

Утечка не содержит данных о денежных операциях, связанных с финским хоккейным клубом.

Потанин и Дерипаска отказались комментировать новость журналистам Yle.

Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.

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