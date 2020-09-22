Рижское "Динамо" отправится на 14-дневный карантин

Ранее уже сообщалось, что в рижском "Динамо" выявлено как минимум 12 случаев Covid-19.

"При таких обстоятельствах вряд ли какие-то исключения могут быть возможны. С каждым индивидуальным случаем проводится работа, чтобы выяснить, с кем конкретные игроки контактировали", - заявил Юрий Перевощиков.

"В основном инфицирование выявлено у хоккеистов. Они все между собой связаны", - отметил Перевощиков.

По предварительным подсчётам, учитывая 14-дневный карантин, рижское "Динамо" пропустит как минимум шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 5

Напомним, что ранее матч рижского "Динамо" против "Барыса" из Нур-Султана был перенесён из-за положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов казахстанской команды.

Затем был отменён и домашний матч против "Торпедо", который должен был состояться во вторник, 22 сентября. Сообщалось, что руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы Covid-19. Результаты тестирования подтвердили коронавирус у четырёх человек.