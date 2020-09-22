Рижское "Динамо" отправится на 14-дневный карантин

Рижское "Динамо" будет вынуждено отправиться на 14-дневный карантин. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Ранее уже сообщалось, что в рижском "Динамо" выявлено как минимум 12 случаев Covid-19.
"При таких обстоятельствах вряд ли какие-то исключения могут быть возможны. С каждым индивидуальным случаем проводится работа, чтобы выяснить, с кем конкретные игроки контактировали", - заявил Юрий Перевощиков.
"В основном инфицирование выявлено у хоккеистов. Они все между собой связаны", - отметил Перевощиков.
По предварительным подсчётам, учитывая 14-дневный карантин, рижское "Динамо" пропустит как минимум шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Напомним, что ранее матч рижского "Динамо" против "Барыса" из Нур-Султана был перенесён из-за положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов казахстанской команды.
Затем был отменён и домашний матч против "Торпедо", который должен был состояться во вторник, 22 сентября. Сообщалось, что руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы Covid-19. Результаты тестирования подтвердили коронавирус у четырёх человек.
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