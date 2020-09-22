Подробности новых случаев Covid-19: большинство - в Риге, пять связаны с "Динамо"

Четыре случая зарегистрированы в Саласпилсском крае, по два - в Юрмале и Кекавском крае, по одному - в Елгаве, Олайнском и Тукумском краях.

Таким образом, в Риге в настоящее время зарегистрировано 109 случаев Covid-19, в Юрмале и Олайнском крае - по 14, в Саласпилсском крае - 13. В Елгаве, Кекавском и Тукумском краях число заболевших не превышает пяти.

SPKC отмечает, что пять выявленных в понедельник случаев Covid-19 связаны с хоккейным клубом "Динамо".

SPKC не уточняет, все ли заболевшие были игроками. Ранее сообщалось, что в хоккейном клубе заболели пять игроков и два обслуживающих работника. Таким образом, с рижским "Динамо" в данный момент связаны по крайней мере 12 случаев Covid-19.

Семь заболевших в возрасте от 20 до 29 лет, по шесть человек - от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. Трём заболевшим от 60 до 69 лет, также заболели три ребёнка в возрасте до 9 лет. Ещё двум заболевшим от 10 до 19 лет, один человек старше 70 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2690 тестов на Covid-19, выявлено 34 случая заболевания.

Согласно информации SPKC, 24 человека являются контактными лицами ранее заболевших, при этом 19 человек - работники одного предприятия. Восемь заболевших вернулись из-за границы, в том числе из России, Турции и США. Пути заражения ещё двух человек выясняются.

В SPKC агентству LETA сообщили, что предприятие, где выявлен очаг Covid-19, относится к пищевой отрасли.

С начала пандемии в Латвии сделано 299 085 тестов на Covid-19, заболели 1560 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся 10 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.