КХЛ предложила рижскому "Динамо" играть с хоккеистами "Риги"

В связи с инфицированием части команды новым коронавирусом, всей команде "Динамо" предписан карантин до 5 октября, но за это время необходимо сыграть пять матчей КХЛ - три домашних матча и два выездных.

"Игра с использованием молодёжной команды МХЛ "Динамо" - один из вариантов, рекомендуемых лигой", - сообщил Савицкис в беседе с агентством LETA после консультации с руководством КХЛ.

"Есть команды, у которых молодёжная команда настолько сильна, что они могут себе позволить так играть. Однако у нас все же есть существенная разница в мастерстве игроков команд КХЛ и МХЛ. Поэтому вместе с главным тренером "Динамо" Петерисом Скудрой мы решили этого не делать и не ставить молодёжь под удар",

- пояснил Савицкис.

По его словам, другие варианты разрешения ситуации - перенос игр, технические поражения или разрешение Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на проведение матчей с участием здоровых игроков, которые не будут соблюдать предписанную самоизоляцию.

"SPKC назначил карантин всей команде. У нас здоровы 15 игроков. Если добавить к ним десять молодых игроков, мы могли бы провести матчи", - подчеркнул Савицкис, добавив, что SPKC, скорее всего, не поменяет своей позиции, и в этом случае клуб готов признать технические поражения, количество которых не ограничено регламентом лиги.

"Какую-то игру мы обязательно перенесём, - прогнозирует Савицкис. - Однако лига не может делать это бесконечно, ведь так можно не завершить турнир".

Савицкис также уточнил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, в клубе заболели девять игроков и два члена персонала.