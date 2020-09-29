Рижское "Динамо" возвращается на лёд. Матч против Минска - уже в четверг

Во вторник правительство решило снизить длительность домашнего карантина контактных лиц больных Covid-19 с 14 до десяти дней, если тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем на десятый день после контакта с источником инфекции, показал отрицательный результат.

Ранее игроки "Динамо" находились в самоизоляции до 5 октября, однако теперь команда сможет вернуться на лёд раньше. 2

Как агентству LETA пояснил пресс-секретарь "Динамо" Янис Степитис, в четверг состав команды пополнят несколько хоккеистов из ХК "Рига".

Ранее Covid-19 был констатирован у девяти игроков команды и двух работников персонала. Они ещё не вылечились и по-прежнему находятся в карантине.

Дуэль рижского и минского "Динамо" начнётся в "Арена Рига" в четверг в 18:30.

В субботу рижане должны были на своей площадке принять московское "Динамо", однако матч был отменён и латвийскому клубу присудили техническое поражение. Отменена и сегодняшняя игра с ЦСКА. Вечером ожидается решение КХЛ о ещё одном техническом поражении.

В этом сезоне "Динамо" в шести матчах набрало всего три очка и занимает в Западной конференции последнее, 11-е место.