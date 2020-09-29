Контактные лица больных Covid-19 теперь смогут находиться на самоизоляции всего 10 дней

Как заявило Министерство здравоохранения, оценка показателей заболеваемости в Латвии и влияния Covid-19 на рынок труда дает основания для вывода, что риск, связанный с уменьшением срока карантина, соразмерен с уменьшением нагрузки на рынок труда.

Требования самоизоляции не должны соблюдать лица, сопровождающие онкологических больных после лечения в онкологических клиниках Балтии, а также представители трансплантационных центров стран Балтии, которые ездили за донорскими органами. Как поясняет Минздрав, доставка органов должна быть очень оперативной, и с учетом всех мер безопасности в процессе подготовки трансплантационного материала риск передачи Covid-19 минимален.

Требование самоизоляции не распространяется на лиц, сопровождающих медицинских туристов, если это согласовано Инспекцией здравоохранения и у человека есть негативный тест на Covid-19.

Лабораторное исследование на Covid-19 обязательно для всех медицинских туристов.