Вт, 29.09.2020
Она поступила очень смело и в личном плане, и в плане своей семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить ее за ее смелость и за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской
Эммануэль Макрон перед встречей со Светланой Тихановской

Контактные лица больных Covid-19 теперь смогут находиться на самоизоляции всего 10 дней

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Правительство сегодня постановило уменьшить срок домашнего карантина для контактных лиц больных Covid-19 с 14 до 10 дней, если не ранее чем на десятый день после контакта с больным их тест будет отрицательным.

Как заявило Министерство здравоохранения, оценка показателей заболеваемости в Латвии и влияния Covid-19 на рынок труда дает основания для вывода, что риск, связанный с уменьшением срока карантина, соразмерен с уменьшением нагрузки на рынок труда.

Требования самоизоляции не должны соблюдать лица, сопровождающие онкологических больных после лечения в онкологических клиниках Балтии, а также представители трансплантационных центров стран Балтии, которые ездили за донорскими органами. Как поясняет Минздрав, доставка органов должна быть очень оперативной, и с учетом всех мер безопасности в процессе подготовки трансплантационного материала риск передачи Covid-19 минимален.

Требование самоизоляции не распространяется на лиц, сопровождающих медицинских туристов, если это согласовано Инспекцией здравоохранения и у человека есть негативный тест на Covid-19.

Лабораторное исследование на Covid-19 обязательно для всех медицинских туристов.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back