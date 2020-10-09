Анна Бокий - девушка, которая вдохновляет Радулова на подвиги

После развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой Радулов тщательно скрывал свою личную жизнь, но в начале этого года хоккеисту стали приписывать роман с моделью Анной Бокий. "Чемпионат" пишет, что пара познакомилась в соцсетях.

Сама Бокий тоже не спешила афишировать свои отношения с Радуловым и лишь изредка публиковала совместные фотографии или селфи с хоккейных матчей "Далласа", за который выступает Александр.

Анна - дочь известного бизнесмена Глеба Бокий, который был убит в 1994 году в результате криминальной разборки. Девушка родилась в Москве, окончила МГИМО, но весь этот год живёт с любимым в Далласе. Известно, что у Бокий есть свой бизнес - она владеет магазином одежды собственного производства в Москве.

Кстати, у Радулова и его бывшей жены есть сын Макар, который частенько гостит у отца в США. Бывшая жена Радулова не против этого и даже одобрила выбор бывшего супруга.

"О том, что Радулов живёт с Анной, узнала месяц назад. Если они поженятся, буду только рада. Самое главное, чтобы он был счастлив. Мне не нравится слово "мачеха", но я не против, если у сына станет на одну подружку больше", - цитирует Дмитриеву "Чемпионат".

Напомним, "Даллас" Радулова в этом сезоне играл в финале Кубка Стэнли, но награда досталась "Тампе", которая одержала победу в серии со счётом 4:2. Обидное, конечно, поражение, но Радулова буквально в тот же день ждала другая награда.

29 сентября Александр во второй раз стал отцом. Об этом в Instagram сообщила избранница хоккеиста, которая мастерски скрывала беременность.