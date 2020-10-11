Уменьшился интерес к чековой лотерее СГД

В первый месяц лотереи свои чеки подали 100 206 человек, а в сентябре этого года - только 45 828 человек. За редким исключением количество участников лотереи уменьшалось каждый месяц.

Наибольшее количество поданных чеков было зарегистрировано в июле 2019 года, когда люди подали для участия в лотерее 1 731 070 чеков. В последующие месяцы количество представленных чеков постепенно уменьшалось, но всегда было выше одного миллиона, за исключением сентября этого года, когда для участия в лотерее было подано 944 788 чеков.