Вс, 11.10.2020
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Роналду - гей? Рассказываем, откуда появилась такая версия

Криштиану Роналду

ФОТО: AP Photo/Gregorio Borgia

Тщательный уход за собой, некоторые нарциссические замашки и пару брошенных двусмысленных фраз - вот и всё, что потребовалось СМИ для того, чтобы раздуть историю о том, что Криштиану Роналду - гей. Никаких фактов за этим не стоит, зато доподлинно известно о многочисленных романах футболиста и предстоящей свадьбе. Но обо всём по порядку. 

Два эпизода, породившие слухи в СМИ

Один из вбросов связан с регулярными поездками Роналду в Марокко в 2015-2016 годах. В то время то и дело появлялись фотографии футболиста с другом-кикбоксёром Бадром Хари.

Хари к тому же подлил масла в огонь, опубликовав фотографию с Криштиану на руках и подписью: "Почти женаты, хахахаха".

Дальше стало ещё интереснее - как рассказывает Sports.ru, французский комментатор Даниэле Риоло в эфире шоу Touche pas a mon sport сказал: "Мне интересно, что игроки делают на поле, и могут ли другие их занятия сказаться на игре. Возьмём, например, Роналду.

Уверен, если вы три-четыре раза летаете в Марокко, чтобы пообниматься с другом, это может повлиять на выступления футболиста".

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Этого оказалось достаточно для того, чтобы таблоид The Sun вышел с сенсационным заголовком: "Рон гей. Шок! Криштиану Роналду в гей-отношениях с марокканским кикбоксёром, сенсационное разоблачение. Мощное утверждение сделано на французском ТВ, суперзвезда "Реала" регулярно летает в Марокко "чтобы обниматься"".

При этом сам спортивный комментатор Даниэле Риоло, на которого ссылались таблоиды, опроверг все домыслы, заявив, что лишь шутил и у него нет никаких доказательств. 

Но машина была уже запущена, и таблоиды было не остановить.

Помимо случайно обронённой фразы комментатора, был ещё один эпизод, после которого поводов для слухов добавил и сам Роналду. В ноябре 2016 года по СМИ разлетелась цитата футболиста:

"Коке назвал меня пидором. Я ему ответил: "Да, я пидор, зато богатый, а ты ублюдок".

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СМИ подали это как "Я богатый педик", хотя, как пишет "Гол.ру", на самом деле футболист сборной Португалии саркастично повторил за Коке, добавил, что богатый, и обозвал.

Факты из биографии футболиста 

Никаких подтверждений того, что Роналду был в отношениях с мужчиной, никогда не было, зато достоверно известно о его романах с женщинами.

Как рассказывает "Гол.ру", на его счету отношения с Жорданой Жардел, бурный, но непродолжительный роман с Джеммой Аткинсон, горячие отношения с Нерейдой Гальярдо, которая потом рассказывала, что жизнь с Роналду в Манчестере "состояла из Playstation, телевизора и секса".

Среди партнёрш пятикратного обладателя "Золотого мяча" обозначилась и Пэрис Хилтон, хотя эти отношения и продлились меньше месяца. С другой знаменитой красоткой - моделью Ириной Шейк - Роналду, напротив, провёл продолжительные пять лет, правда так и не узаконив этот роман. После романа с супермоделью Шейк Роналду переключился на другую модель Дезире Кордеро, с которой провёл ещё несколько лет. 

Сейчас нападающий туринского "Ювентуса" обрёл счастье с моделью Джорджиной Родригес - более того, недавно он сделал ей предложение. Пара состоит в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина.

Добавим, что у Роналду есть ещё трое детей - все от суррогатных матерей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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