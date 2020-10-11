Роналду - гей? Рассказываем, откуда появилась такая версия

Два эпизода, породившие слухи в СМИ

Один из вбросов связан с регулярными поездками Роналду в Марокко в 2015-2016 годах. В то время то и дело появлялись фотографии футболиста с другом-кикбоксёром Бадром Хари.

Cristiano Ronaldo's kickboxing friend Badr Hari sentenced to two-years in jail... https://t.co/418A970BIT pic.twitter.com/wPmdo1mzoh — SPORTbible (@sportbible) February 7, 2017

Хари к тому же подлил масла в огонь, опубликовав фотографию с Криштиану на руках и подписью: "Почти женаты, хахахаха".

Дальше стало ещё интереснее - как рассказывает Sports.ru, французский комментатор Даниэле Риоло в эфире шоу Touche pas a mon sport сказал: "Мне интересно, что игроки делают на поле, и могут ли другие их занятия сказаться на игре. Возьмём, например, Роналду.

Уверен, если вы три-четыре раза летаете в Марокко, чтобы пообниматься с другом, это может повлиять на выступления футболиста". 1

Этого оказалось достаточно для того, чтобы таблоид The Sun вышел с сенсационным заголовком: "Рон гей. Шок! Криштиану Роналду в гей-отношениях с марокканским кикбоксёром, сенсационное разоблачение. Мощное утверждение сделано на французском ТВ, суперзвезда "Реала" регулярно летает в Марокко "чтобы обниматься"".

При этом сам спортивный комментатор Даниэле Риоло, на которого ссылались таблоиды, опроверг все домыслы, заявив, что лишь шутил и у него нет никаких доказательств.

Но машина была уже запущена, и таблоиды было не остановить.

Помимо случайно обронённой фразы комментатора, был ещё один эпизод, после которого поводов для слухов добавил и сам Роналду. В ноябре 2016 года по СМИ разлетелась цитата футболиста:

"Коке назвал меня пидором. Я ему ответил: "Да, я пидор, зато богатый, а ты ублюдок". 1

СМИ подали это как "Я богатый педик", хотя, как пишет "Гол.ру", на самом деле футболист сборной Португалии саркастично повторил за Коке, добавил, что богатый, и обозвал.

Факты из биографии футболиста

Никаких подтверждений того, что Роналду был в отношениях с мужчиной, никогда не было, зато достоверно известно о его романах с женщинами.

Как рассказывает "Гол.ру", на его счету отношения с Жорданой Жардел, бурный, но непродолжительный роман с Джеммой Аткинсон, горячие отношения с Нерейдой Гальярдо, которая потом рассказывала, что жизнь с Роналду в Манчестере "состояла из Playstation, телевизора и секса".

Среди партнёрш пятикратного обладателя "Золотого мяча" обозначилась и Пэрис Хилтон, хотя эти отношения и продлились меньше месяца. С другой знаменитой красоткой - моделью Ириной Шейк - Роналду, напротив, провёл продолжительные пять лет, правда так и не узаконив этот роман. После романа с супермоделью Шейк Роналду переключился на другую модель Дезире Кордеро, с которой провёл ещё несколько лет.

Сейчас нападающий туринского "Ювентуса" обрёл счастье с моделью Джорджиной Родригес - более того, недавно он сделал ей предложение. Пара состоит в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина.