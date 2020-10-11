Роналду - гей? Рассказываем, откуда появилась такая версия

Тщательный уход за собой, некоторые нарциссические замашки и пару брошенных двусмысленных фраз - вот и всё, что потребовалось СМИ для того, чтобы раздуть историю о том, что Криштиану Роналду - гей. Никаких фактов за этим не стоит, зато доподлинно известно о многочисленных романах футболиста и предстоящей свадьбе. Но обо всём по порядку.
Два эпизода, породившие слухи в СМИ
Один из вбросов связан с регулярными поездками Роналду в Марокко в 2015-2016 годах. В то время то и дело появлялись фотографии футболиста с другом-кикбоксёром Бадром Хари.
Cristiano Ronaldo's kickboxing friend Badr Hari sentenced to two-years in jail... https://t.co/418A970BIT pic.twitter.com/wPmdo1mzoh— SPORTbible (@sportbible) February 7, 2017
Хари к тому же подлил масла в огонь, опубликовав фотографию с Криштиану на руках и подписью: "Почти женаты, хахахаха".
Дальше стало ещё интереснее - как рассказывает Sports.ru, французский комментатор Даниэле Риоло в эфире шоу Touche pas a mon sport сказал: "Мне интересно, что игроки делают на поле, и могут ли другие их занятия сказаться на игре. Возьмём, например, Роналду.
Этого оказалось достаточно для того, чтобы таблоид The Sun вышел с сенсационным заголовком: "Рон гей. Шок! Криштиану Роналду в гей-отношениях с марокканским кикбоксёром, сенсационное разоблачение. Мощное утверждение сделано на французском ТВ, суперзвезда "Реала" регулярно летает в Марокко "чтобы обниматься"".
При этом сам спортивный комментатор Даниэле Риоло, на которого ссылались таблоиды, опроверг все домыслы, заявив, что лишь шутил и у него нет никаких доказательств.
Но машина была уже запущена, и таблоиды было не остановить.
Помимо случайно обронённой фразы комментатора, был ещё один эпизод, после которого поводов для слухов добавил и сам Роналду. В ноябре 2016 года по СМИ разлетелась цитата футболиста:
СМИ подали это как "Я богатый педик", хотя, как пишет "Гол.ру", на самом деле футболист сборной Португалии саркастично повторил за Коке, добавил, что богатый, и обозвал.
Факты из биографии футболиста
Никаких подтверждений того, что Роналду был в отношениях с мужчиной, никогда не было, зато достоверно известно о его романах с женщинами.
Как рассказывает "Гол.ру", на его счету отношения с Жорданой Жардел, бурный, но непродолжительный роман с Джеммой Аткинсон, горячие отношения с Нерейдой Гальярдо, которая потом рассказывала, что жизнь с Роналду в Манчестере "состояла из Playstation, телевизора и секса".
Mira este #TBT de @ParisHilton y @Cristiano dándose unos besos. https://t.co/QttyKz2GjD pic.twitter.com/RxLHtwUZ2n— Despierta América (@despiertamerica) July 10, 2016
Среди партнёрш пятикратного обладателя "Золотого мяча" обозначилась и Пэрис Хилтон, хотя эти отношения и продлились меньше месяца. С другой знаменитой красоткой - моделью Ириной Шейк - Роналду, напротив, провёл продолжительные пять лет, правда так и не узаконив этот роман. После романа с супермоделью Шейк Роналду переключился на другую модель Дезире Кордеро, с которой провёл ещё несколько лет.
#Lomásleído La historia de amor de Irina Shayk y @cristiano… que no acabó en embarazo https://t.co/3QrjrcUyd0 #vips pic.twitter.com/b2H0V7wPOp— The Luxonomist (@TheLuxonomist) December 2, 2016
Сейчас нападающий туринского "Ювентуса" обрёл счастье с моделью Джорджиной Родригес - более того, недавно он сделал ей предложение. Пара состоит в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина.
Добавим, что у Роналду есть ещё трое детей - все от суррогатных матерей.