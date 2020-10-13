Маски могут стать обязательными в магазинах, на вокзалах, в церквях и культурных учреждениях

Требование распространяется также на почту, автозаправочные станции, другие места, где ведется торговля, вокзалы, аэропорты, порты, культурные учреждения, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.