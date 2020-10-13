Маски могут стать обязательными в магазинах, на вокзалах, в церквях и культурных учреждениях

Из-за роста заболеваемости Covid-19 обязательное ношение масок планируется ввести в торговых местах, культурных и религиозных учреждениях, на вокзалах и в других общественных местах, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.
Требование распространяется также на почту, автозаправочные станции, другие места, где ведется торговля, вокзалы, аэропорты, порты, культурные учреждения, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.
Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.
Требование ношения масок в общественных местах планируется ввести с 14 октября. Оно не распространяется на детей в возрасте до 13 лет.