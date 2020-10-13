Рестораны, ночные клубы, тренировки: Минздрав предлагает ужесточить меры по борьбе с Covid-19

Минздрав считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц.

Поэтому планируется установить, что

на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. 37

Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.

Средой высокого риска распространения Covid-19 являются также развлекательные заведения, где употребляется алкоголь и отсутствует контроль за скоплением людей. Поскольку значительная часть таких заведений зарегистрирована как предприятия общепита,

Минздрав предлагает ограничить время оказания услуг общепита до полуночи и установить, что за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства. 37

Минздрав отмечает, что распространение Covid-19 также связано и с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на месяц запретить коллективные занятия спортом в помещениях.

Предполагается, что любительские спортивные мероприятия можно будет проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях будут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не будут распространяться на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также команд высших лиг.

Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.