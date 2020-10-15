Ребека Коха во второй раз вышла замуж. На этот раз официально

Об этом Коха сообщила в своём Instagram, разместив кадры с церемонии, а также посвящением возлюбленному.

"С чего мне следовало бы начать... Мы поженились! Что-то подобное не происходит каждый день, а иногда не происходит никогда. Я так счастлива тому, куда Аллах меня привёл", - написала Ребека.

"Мой удивительный МУЖ - я тебя по-настоящему люблю! Спасибо, что был со мной на протяжении моего жизненного пути. Наша совместная жизнь будет длинной и богатой на приключения. Я горжусь называть себя госпожой Ибрагим!", - продолжила бывшая спортсменка.

Коха также отметила, что на церемонии не смогли присутствовать их семьи, но празднование всё равно состоится.

Напомним, в августе пара уже размещала фотографию с текстом о том, что они стали мужем и женой перед Аллахом и теперь ждут, когда смогут сделать это официально.

Напомним, 26 июля Коха сообщила, что приняла ислам.