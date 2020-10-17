Да-да, мы снова пишем о масках. Рассказываем, что ТОЧНО известно ученым ко второй волне коронавируса

Сейчас ожидается публикация результатов качественного датского исследования по этой теме, а пока в нашем распоряжении есть лишь более скромные данные, которые показывают, что маски немного защищают тех, кто их носит. При этом у широко разошедшейся картинки, где указано, какова в процентах защита при ношении масок, научных подтверждений в действительности нет. Кстати, стоит отдельно отметить, что на ней не указан источник, а это само по себе должно заставить насторожиться.

В любом случае, маски - это только один из способов остановить распространение инфекции: держать дистанцию довольно важно. Не стоит также забывать о том, что необходимо мыть руки и держать их подальше от лица: хотя контактный путь передачи не выглядит основным, он все равно важен.

Носить маски безопасно. Не верьте пугающим постам в соцсетях

Кроме картинки с процентами в разных соцсетях и мессенджерах активно распространяются сообщения о том, что маски, наоборот, могут навредить. Например, что якобы из-за ношения маски умерла 13-летняя девочка. Это не так. Маски не мешают нормальному газообмену, человек не страдает из-за недостатка кислорода или избытка углекислого газа и не подвергается большему риску заболеть.

Еще в соцсетях распространяется информация, будто бы американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) установили: люди, которые носят маски, заболевают чаще. Эти посты также не стоит воспринимать всерьез.

Речь в них идет о статье, в которой представили данные о том, какие контакты были у заболевших и не заболевших людей. Выяснилось, что довольно опасно ходить в рестораны и другие места, где подают еду. Авторы связывают это с тем, что там сложно держать положенную дистанцию, а есть в маске нельзя. Выводов о неэффективности масок авторы не делают (изучение эффективности масок не было целью исследования).

Авторы постов в соцсетях указывают на таблицу, в которой дана статистика - как носили маски заболевшие и незаболевшие. Большинство заболевших носили маски, из чего некоторые читатели делают вывод, что это опасно. Но в группе незаболевших доля носивших была еще выше, а доля отказавшихся от масок, наоборот, ниже. Таким образом, эти данные совсем не говорят об опасности масок, скорее, наоборот. К тому же число участников, попавших конкретно в эту таблицу, было невелико и любые интерпретации нельзя назвать надежными.

Чтобы маски работали, их нужно правильно носить. Есть пара советов, что делать, если не получается

К сожалению, в спорах о том, помогают или не помогают маски за пределами медицинских учреждений, часто не учитывается тот факт, что далеко не во всех странах люди привыкли носить маски правильно. В масках может быть трудно дышать, на коже скапливается влага, очки запотевают, поэтому классический способ ношения масок в общественных местах, как минимум, в России - на подбородке. Такое использование масок приносит мало пользы.

У крупных организаций, которые дают рекомендации по ношению масок, нет советов, как быть в пограничных ситуациях. Например, если человек снял маску, засунул в карман, а потом решает, надеть ли ее снова или идти вообще без нее. Тут можно лишь теоретизировать. Для окружающих, конечно, лучше, если человек будет в маске: если он уже болеет, они будут защищены. Для самого человека кажется небезопасным надеть маску снова, особенно если он не планирует потом ехать в час пик в автобусе. Дело в том, что он мог немытыми руками перенести вирус на внутреннюю часть маски. Если он, скажем, положил ее на стол, на нее могли упасть капли из дыхательных путей покашлявшего рядом больного человека.