Родители убиты, дом - сожжён и чуть не погиб сам. Непростая судьба нового игрока "Спартака" Виктора Мозеса

Родина Мозеса - страна религиозной войны Нигерия. С 50-х годов прошлого столетия здесь то и дело на религиозной почве вспыхивали ожесточённые столкновения между мусульманами и христианами.

29-летний футболист родом из верующей христианской семьи - его отец Остин был пастором в собственной церквушке, а мать Джозефина - домохозяйкой, много помогавшей отцу по работе, пишет "Чемпионат".

В 2000 году в Нигерии произошёл важный поворот - власти северных городов получили право на жизнь по законам Шариата. Для христиан жизнь на севере стала крайне небезопасной, однако родители Мозеса приняли решение оставаться в городе Кадун, помогая раненым и нуждающимся христианам.

Спустя два года они заплатили за это собственной жизнью. Мозесу на тот момент было 11 лет.

"Я, как обычно, играл в футбол, затем мне сообщили новость, от которой я впал в ступор. В результате нападения мусульманских радикалов мои родители были убиты, а наши церковь и дом – сожжены", - цитирует нигерийца "Чемпионат" со ссылкой на его интервью The Guardian.

Сам Виктор тоже был целью исламистов, но его удалось спасти - дядя контрабандой вывез его из страны. В качестве беженца мальчишка попал в Англию, где его под опеку взяла семья из Лондона.

Оказаться на родине футбола стало настоящим подарком судьбы для Мозеса. Футбол - это всё, что на тот момент по-настоящему любил Виктор. Мальчишка всё время пропадал во дворе, гоняя мяч с ребятами, а потом набрался духу и сам напросился в местную команду "Космос 90". Здесь в нём быстро разглядели настоящего футбольного вундеркинда.

Отсюда началась карьера большого футболиста - к данному моменту он уже выступал за английские "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер".

В составе "Челси" Виктор становился чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего в составе лондонцев Мозес провёл 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.