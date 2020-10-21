Чт, 22.10.2020
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Текучка в Госуправлении: основная причина - низкие зарплаты

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

В госуправлении на сегодняшний день не хватает около 7-8% сотрудников, самая большая нехватка кадров - на должностях, связанных с закупками и информационными технологиями (IT), сообщил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в передаче 900 sekundes на телеканале TV3.

Особенно большая текучка кадров - более 30% - наблюдается в Совете по конкуренции, в ряде других учреждений она выше среднего и превышает 10%.

Цитсковскис сообщил, что причины относительно высокой текучки кадров в госуправлении - разные, но главными являются недостаточная оплата труда и выгорание.

Государственным учреждениям сложно привлечь не только квалифицированных специалистов по закупкам и IT, но и строительных инспекторов. Причиной этого является в основном отсутствие конкурентоспособных зарплат.

Директор Госканцелярии подчеркнул, что следует стремиться к текучке кадров в госуправлении в размере до 5%.

На вопрос, что мотивирует людей приходить на работу в госуправление, Цитсковскис ответил, что это возможность работать на пользу государства, делать то, что влияет на всю страну, все общество в целом.

"Это интересная работа, это призвание, но и зарплата тоже немаловажна. В тот момент, когда человек чувствует себя недооцененным, он уходит из госуправления", - сказал Цитсковскис.

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