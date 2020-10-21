Предстоящая реформа школьной сети может затронуть 121 школу

Со следующего учебного года количество учеников средних школ в десяти крупнейших городах должно будет составлять не менее 120 человек.

В связи с предстоящей административно-территориальной реформой минимальное количество учеников в школах, находящихся в административных центрах, составит 90 человек, дальше от краевых центров хватит и 40 учеников, пишет Lsm.lv. В семи школах на приграничной территории будут действовать особые правила - в средней школе будет достаточно 25 учеников.

Если невозможно будет обеспечить достаточное количество учащихся в средней школе, то школу придется преобразовать в основную.

Средние школы также должны будут гарантировать определенное качество обучения, которое будет оцениваться на основе результатов обязательных централизованных экзаменов. А именно, ученики должны будут показывать на экзаменах не менее 40% правильных ответов. Если один или оба вышеперечисленных критерия не будут выполнены, школа потеряет часть государственного финансирования уже в следующем году.