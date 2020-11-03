Дочь Бората - роль, требующая поразительной смелости, или Почему все говорят о Марии Бакаловой

В "Борате"

В "Борате 2" Сагдиев сослан на каторгу за то, что он уронил престиж Казахстана своим документальным фильмом. Мужчина должен передать подарок вице-президенту США Майклу Пенсу. После некоторых обстоятельств Борат решает подарить ему свою 15-летнюю дочь Тутар (ее играет Бакалова). Так отец и дочь отправляются в приключение.

К слову, рецензию от нашего Андрея можно уже как несколько дней прочитать тут:

Игра Марии получила множество хвалебных отзывов. Так, Мэтт Фаулер, журналист интернет-портала IGN, назвал актрису "фантастической находкой", а Николас Барбер из BBC - "настоящим открытием". В свою очередь обозреватель газеты Los Angeles Times Джастин Чанг назвал игру Бакаловой "потрясающей".

"На протяжении всего фильма персонаж Бакаловой разоблачает присущие американской культуре сексизм, женоненавистничество и аморальность (сцена с Руди Джулиани - лишь один из примеров). Она прекрасно справляется с такой сложной ролью. Но Тутар еще и сердце этого фильма. В одной из сцен "Бората 2" Бакалова раскрывает лучшие качества по крайней мере одной женщины из этой картины (я не буду вдаваться в подробности, чтобы ничего не проспойлерить). В любом случае роль, исполненная Бакаловой, требует поразительной смелости", - писал Мэтт Миллер в американском Esquire.

Саша Барон Коэн, очевидно, тоже более чем доволен игрой своей коллеги: осенью в СМИ появилась информация, что он лоббировал кандидатуру Бакаловой на 93-ю премию "Оскар".

"Ирина Новак"

Как отметил журналист Esquire, в пресс-релизе Amazon Бакалова изначально была представлена как Ирина Новак. Это сбило с толку многих представителей СМИ. В свою очередь, агенты Бакаловой и Коэна подтвердили ее существование.

Известно, что после выхода "Бората 2" сама Бакалова дала только одно интервью - 23 октября в шоу "Доброе утро, Америка" (Good Morning America). Девушка прокомментировала скандально известную сцену* с участием бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

*В отеле, где была устроена встреча, 76-летний личный адвокат Дональда Трампа брал собеседницу за руки и в итоге лег на кровать, чтобы "снять с себя петличку с микрофоном и заправить рубашку в штаны". Выглядело это недвусмысленно, и экс-мэр Нью-Йорка был заподозрен в сексуальных домогательствах. Рудольф Джулиани стал героем комедии, совершенно об этом не зная.

О самой Бакаловой

Жизнь

О девушке известно немного. Мария появилась на свет 4 июня 1996 года в Бургасе, в Болгарии. В возрасте шести лет она стала заниматься вокалом и игрой на флейте. В Национальной школе искусств в Бургасе Бакалова обучалась по специальности "артист драматического театра". Позднее она пошла учиться в Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. В 2019 году Мария окончила институт.

Кино

Киноработ с девушкой пока не очень много, но список пополняется. Среди наиболее отмечаемых кинокритиками - болгарские фильмы "Трансгрессия" (2018), "Отец" (2019) и "Последний звонок" (2020).

Что еще?