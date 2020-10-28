Кто больший сумасшедший - Борат или современное общество?

С самых первых кадров от нового "Бората" (он же "Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана") веет душещипательной ностальгией: в нем все ровно также, как 14 лет назад: фальшивые кино-заставки от "Казахстанского центра исследований чумы" и "Министерства сельского хозяйства", сам Казахстан, который, как и в первой части, почему-то снимали в Румынии, музыка Горана Бреговича и прочие намеки на Кустурицу и, конечно же, юмор - не "на", а уже давно за гранью фола - и это здорово, черт побери!
Такой же, как в 2006-м, оказалась и реакция на фильм реального Казахстана и его населения - в местном интернете уже гуляет хэштег #CancelBorat, появившийся еще до официальной премьеры фильма. Впрочем, даже реальные казахи оказались не настолько радикальными, как их экранные воплощения - по сюжету продолжения, после премьеры оригинального фильма в Казахстане буквально возненавидели Бората Сагдиева за оскорбление страны, и тот из вполне себе уважаемого журналиста стал настоящим андердогом, заточенным в казахстанский вариант ГУЛАГа.
Из других нововведений: родина Бората наконец обзавелась главой - премьером (нет, не президентом) Назарбаевым - именно он отправляет опозорившего отечество журналиста обратно в "Асашай", дабы с его помощью восстановить репутацию государства. Однако, главным отличием от оригинала становится новый персонаж - дочь Бората Тутар Сагдиева, на экране заменившая продюсера Азамата из первой части. Ее сыграла болгарская актриса Мария Бакалова, ранее замеченная в сериале "Гоморра" - с ролью она справилась ничуть не хуже самого Саши Барона Коэна, который за первого "Бората" получил "Золотой глобус", как лучший комедийный актер.
Именно фигура дочери делает продолжение таким же злободневным, каким полтора десятилетия назад стал оригинал (как ни крути, за это время мир значительно посмелел) - путь 15-летней Тутар становится историей "эмансипации по-боратовски", которая может стать не самым плохим самоучителем для отцов, не совсем представляющих себе, что такое современная свободная женщина. Впрочем, даже эта, казалось бы, нравоучительная идея не представляется в фильме чем-то однозначно положительным - к примеру, промелькнувшая по сюжету инстаграм-инфлюенсерша, обучающая Тутар, как завести папика, оказывается ничем не лучше самых дремучих сексистских стереотипов самого Бората.
Сама же идея об отцовстве полоумного иностранца оказывается изобретательной сатирой над американской же традицией о важности семьи. Хотя фильм Саши Барона Коэна (автором хочется назвать именно его, хоть режиссерское кресло в этот раз занял Джейсон Уолинер, ранее с актером не сотрудничавший) вроде бы и адресован Америке - как стране, людям и культурному коду, на деле скорее исследует современное западное общество, которое за последние годы еще больше распространилось далеко за пределы привычного нам "Запада".
В этом, впрочем, весь Барон Коэн - кому, как не ему привести на большой экран (неважно, что в кино фильм не показывали) столь долгожданную неполиткорректность, бессовестно высмеивающую чуть ли не всю современную цивилизацию. И, хоть ни один из остальных киношных проектов Коэна - про британского рэпера Али Джи, австрийского гея Бруно и ближневосточного диктатора Аладина - не могут похвастаться ни таким же качеством исполнения, ни зрительским успехом, историей о казахском журналисте - расисте, сексисте и попросту идиоте, но все равно наивном и обаятельном чудаке, Коэн вписал свое имя в историю как кино, так и комедии.
Одним словом, дело "Бората" за прошедшие года не постарело ни на йоту. Из чего даже рождается вопрос - почему же продолжения пришлось ждать так долго? Причиной могло быть нежелание студий ввязываться в судебные разбирательства, причиной которых стал первый "Борат" - тогда многие реальные американцы, не имевшие представления, в съемках чего именно они принимают участие (многим рассказывали, что снимается документальный фильм о визите иностранного журналиста в США), и, в итоге, выставившие себя на весь мир в отчаянно дурном свете, захотели получить от студии денежные компенсации морального вреда.
Второй "Борат" в этом смысле ступил на еще более тонкий лед -
Вне зависимости от того, что там на самом деле произошло, попадание опытного политика на крючок к Саше Барону Коэну еще может стоить ему, как минимум, репутации и карьеры.
С другой стороны, "временное попадание" фильма оказалось как никак удачным, и новый коэновский памфлет появился именно тогда, когда нужно - не столько во время пандемии Covid-19 и накануне президентских выборов в США (кто знает, может фильм даже повлияет на их результаты), сколько в эпоху, когда терпимость стала нетерпимой, а едкая сатира, граничащая с глумлением - объективной и миролюбивой. Многие ситуации, провоцируемые на экране Бароном Коэном, сейчас воспринимаются куда болезненнее, чем раньше - иначе фильм просто не был бы настолько хорош.
Сам казахский журналист Борат Сагдиев исполняет именно ту роль, для которой и был создан. Он - джокер, трикстер (как и сам Трамп для Америки, кстати говоря) - его логику не понять, действий - не предугадать, он сеет хаос везде, где ни появится и выводит на чистую воду всех встречных, показывая, чего на самом деле стоят любые высокоморальные амбиции не только Америки, но и всего мира (да, если кто-то еще сомневался - смеются в фильме вовсе не над Казахстаном.
Актер, продюсер и сценарист Саша Барон Коэн - не дурак и даже не тролль. Он, как и положено настоящему сатирику - тонко чувствующий мир идеалист, за версту ощущающий любую фальшь. Одним словом - совершенный безумец. Впрочем, кто больший душевно-больной - Борат или современное общество (читайте - мы с вами) - решать придется зрителям.
Вывод: Несмотря на все сомнения и понятный скепсис, Барон Коэн смог совершить невозможное - используя метод пятнадцатилетней давности, создать новое, живое и актуальное произведение, практически ничем не уступающее именитому оригиналу. Нрайца!
Оценка: 4 из 5