Ср, 28.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист

Кто больший сумасшедший - Борат или современное общество?

ФОТО: imdb.com

С самых первых кадров от нового "Бората" (он же "Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана") веет душещипательной ностальгией: в нем все ровно также, как 14 лет назад: фальшивые кино-заставки от "Казахстанского центра исследований чумы" и "Министерства сельского хозяйства", сам Казахстан, который, как и в первой части, почему-то снимали в Румынии, музыка Горана Бреговича и прочие намеки на Кустурицу и, конечно же, юмор - не "на", а уже давно за гранью фола - и это здорово, черт побери!

Такой же, как в 2006-м, оказалась и реакция на фильм реального Казахстана и его населения - в местном интернете уже гуляет хэштег #CancelBorat, появившийся еще до официальной премьеры фильма. Впрочем, даже реальные казахи оказались не настолько радикальными, как их экранные воплощения  - по сюжету продолжения, после премьеры оригинального фильма в Казахстане буквально возненавидели Бората Сагдиева за оскорбление страны, и тот из вполне себе уважаемого журналиста стал настоящим андердогом, заточенным в казахстанский вариант ГУЛАГа.

Из других нововведений: родина Бората наконец обзавелась главой - премьером (нет, не президентом) Назарбаевым - именно он отправляет опозорившего отечество журналиста обратно в "Асашай", дабы с его помощью восстановить репутацию государства. Однако, главным отличием от оригинала становится новый персонаж - дочь Бората Тутар Сагдиева, на экране заменившая продюсера Азамата из первой части. Ее сыграла болгарская актриса Мария Бакалова, ранее замеченная в сериале "Гоморра" - с ролью она справилась ничуть не хуже самого Саши Барона Коэна, который за первого "Бората" получил "Золотой глобус", как лучший комедийный актер.

Саша Барон Коэн в роли Бората Сагдиева

ФОТО: imdb.com

Именно фигура дочери делает продолжение таким же злободневным, каким полтора десятилетия назад стал оригинал (как ни крути, за это время мир значительно посмелел) - путь 15-летней Тутар становится историей "эмансипации по-боратовски", которая может стать не самым плохим самоучителем для отцов, не совсем представляющих себе, что такое современная свободная женщина. Впрочем, даже эта, казалось бы, нравоучительная идея не представляется в фильме чем-то однозначно положительным - к примеру, промелькнувшая по сюжету инстаграм-инфлюенсерша, обучающая Тутар, как завести папика, оказывается ничем не лучше самых дремучих сексистских стереотипов самого Бората.

Сама же идея об отцовстве полоумного иностранца оказывается изобретательной сатирой над американской же традицией о важности семьи. Хотя фильм Саши Барона Коэна (автором хочется назвать именно его, хоть режиссерское кресло в этот раз занял Джейсон Уолинер, ранее с актером не сотрудничавший) вроде бы и адресован Америке - как стране, людям и культурному коду, на деле скорее исследует современное западное общество, которое за последние годы еще больше распространилось далеко за пределы привычного нам "Запада".

Мария Бакалова в роли Тутар Сагдиевой

ФОТО: imdb.com

В этом, впрочем, весь Барон Коэн - кому, как не ему привести на большой экран (неважно, что в кино фильм не показывали) столь долгожданную неполиткорректность, бессовестно высмеивающую чуть ли не всю современную цивилизацию. И, хоть ни один из остальных киношных проектов Коэна - про британского рэпера Али Джи, австрийского гея Бруно и ближневосточного диктатора Аладина - не могут похвастаться ни таким же качеством исполнения, ни зрительским успехом, историей о казахском журналисте - расисте, сексисте и попросту идиоте, но все равно наивном и обаятельном чудаке, Коэн вписал свое имя в историю как кино, так и комедии.

Одним словом, дело "Бората" за прошедшие года не постарело ни на йоту. Из чего даже рождается вопрос - почему же продолжения пришлось ждать так долго? Причиной могло быть нежелание студий ввязываться в судебные разбирательства, причиной которых стал первый "Борат" - тогда многие реальные американцы, не имевшие представления, в съемках чего именно они принимают участие (многим рассказывали, что снимается документальный фильм о визите иностранного журналиста в США), и, в итоге, выставившие себя на весь мир в отчаянно дурном свете, захотели получить от студии денежные компенсации морального вреда.

Второй "Борат" в этом смысле ступил на еще более тонкий лед -

сцена с бывшим мэром Нью-Йорка, а ныне - советником Трампа по кибербезопасности Рудольфом Джулиани (не будем лишать вас удовольствия увидеть ее своими глазами) не только стала кульминацией фильма, но облетела все мировые СМИ и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Вне зависимости от того, что там на самом деле произошло, попадание опытного политика на крючок к Саше Барону Коэну еще может стоить ему, как минимум, репутации и карьеры.

С другой стороны, "временное попадание" фильма оказалось как никак удачным, и новый коэновский памфлет появился именно тогда, когда нужно - не столько во время пандемии Covid-19 и накануне президентских выборов в США (кто знает, может фильм даже повлияет на их результаты), сколько в эпоху, когда терпимость стала нетерпимой, а едкая сатира, граничащая с глумлением - объективной и миролюбивой. Многие ситуации, провоцируемые на экране Бароном Коэном, сейчас воспринимаются куда болезненнее, чем раньше - иначе фильм просто не был бы настолько хорош.

Сам казахский журналист Борат Сагдиев исполняет именно ту роль, для которой и был создан. Он - джокер, трикстер (как и сам Трамп для Америки, кстати говоря) - его логику не понять, действий - не предугадать, он сеет хаос везде, где ни появится и выводит на чистую воду всех встречных, показывая, чего на самом деле стоят любые высокоморальные амбиции не только Америки, но и всего мира (да, если кто-то еще сомневался - смеются в фильме вовсе не над Казахстаном.

ФОТО: imdb.com

Актер, продюсер и сценарист Саша Барон Коэн - не дурак и даже не тролль. Он, как и положено настоящему сатирику - тонко чувствующий мир идеалист, за версту ощущающий любую фальшь. Одним словом - совершенный  безумец. Впрочем, кто больший душевно-больной - Борат или современное общество (читайте - мы с вами) - решать придется зрителям.

Вывод: Несмотря на все сомнения и понятный скепсис, Барон Коэн смог совершить невозможное - используя метод пятнадцатилетней давности, создать новое, живое и актуальное произведение, практически ничем не уступающее именитому оригиналу. Нрайца!

Оценка: 4 из 5

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