Кто больший сумасшедший - Борат или современное общество?

Такой же, как в 2006-м, оказалась и реакция на фильм реального Казахстана и его населения - в местном интернете уже гуляет хэштег #CancelBorat, появившийся еще до официальной премьеры фильма. Впрочем, даже реальные казахи оказались не настолько радикальными, как их экранные воплощения - по сюжету продолжения, после премьеры оригинального фильма в Казахстане буквально возненавидели Бората Сагдиева за оскорбление страны, и тот из вполне себе уважаемого журналиста стал настоящим андердогом, заточенным в казахстанский вариант ГУЛАГа.

Из других нововведений: родина Бората наконец обзавелась главой - премьером (нет, не президентом) Назарбаевым - именно он отправляет опозорившего отечество журналиста обратно в "Асашай", дабы с его помощью восстановить репутацию государства. Однако, главным отличием от оригинала становится новый персонаж - дочь Бората Тутар Сагдиева, на экране заменившая продюсера Азамата из первой части. Ее сыграла болгарская актриса Мария Бакалова, ранее замеченная в сериале "Гоморра" - с ролью она справилась ничуть не хуже самого Саши Барона Коэна, который за первого "Бората" получил "Золотой глобус", как лучший комедийный актер.

Саша Барон Коэн в роли Бората Сагдиева ФОТО: imdb.com

Именно фигура дочери делает продолжение таким же злободневным, каким полтора десятилетия назад стал оригинал (как ни крути, за это время мир значительно посмелел) - путь 15-летней Тутар становится историей "эмансипации по-боратовски", которая может стать не самым плохим самоучителем для отцов, не совсем представляющих себе, что такое современная свободная женщина. Впрочем, даже эта, казалось бы, нравоучительная идея не представляется в фильме чем-то однозначно положительным - к примеру, промелькнувшая по сюжету инстаграм-инфлюенсерша, обучающая Тутар, как завести папика, оказывается ничем не лучше самых дремучих сексистских стереотипов самого Бората.

Сама же идея об отцовстве полоумного иностранца оказывается изобретательной сатирой над американской же традицией о важности семьи. Хотя фильм Саши Барона Коэна (автором хочется назвать именно его, хоть режиссерское кресло в этот раз занял Джейсон Уолинер, ранее с актером не сотрудничавший) вроде бы и адресован Америке - как стране, людям и культурному коду, на деле скорее исследует современное западное общество, которое за последние годы еще больше распространилось далеко за пределы привычного нам "Запада".

Мария Бакалова в роли Тутар Сагдиевой ФОТО: imdb.com

В этом, впрочем, весь Барон Коэн - кому, как не ему привести на большой экран (неважно, что в кино фильм не показывали) столь долгожданную неполиткорректность, бессовестно высмеивающую чуть ли не всю современную цивилизацию. И, хоть ни один из остальных киношных проектов Коэна - про британского рэпера Али Джи, австрийского гея Бруно и ближневосточного диктатора Аладина - не могут похвастаться ни таким же качеством исполнения, ни зрительским успехом, историей о казахском журналисте - расисте, сексисте и попросту идиоте, но все равно наивном и обаятельном чудаке, Коэн вписал свое имя в историю как кино, так и комедии.