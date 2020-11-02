Игрок "ПСЖ" лайкнул пост Хабиба. Теперь его хотят выгнать из сборной Франции

Напомним, ранее Хабиб сделал пост в Instagram, в котором назвал президента Франции Эмманюэля Макрона тварью и обратился к мусульманам: "Пусть Аллах обрушит своёнаказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей - пророка Мухаммада", - написал Нурмагомедов, прикрепив фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

Защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе объяснил лайк под постом российского бойца "незнанием русского языка".

"Я занимаюсь спортом, а не политикой. Кроме того, я не говорю по-русски. Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все отвратительные попытки манипулирования", - написал Кимпембе в Twitter.

Политик Жордан Барделль в своём Twitter посчитал эти оправдания несерьёзными и предложить исключить Кимпембе из сборной Франции по футболу.

"Я не знаю русского языка". Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов. Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в Instagram, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!", - заявил политик.

Стоит отметить, что сердечко под скандальной публикацией поставили и другие известные спортсмены - экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, нападающий "Реала" Карим Бензема, хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако, выступающий в аренде в "Наполи" Тьемуэ Бакайоко, хавбек "Реджины" Рикардо Фати и другие.

Напомним, 16 октября чеченский радикал на улице в пригороде Парижа обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, поскольку тот продемонстрировал на посвящённом свободе слова уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.