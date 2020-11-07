ВОЗ: больные Covid-19 норки обнаружены уже в шести странах

Помимо Дании, зараженные Covid-19 норки обнаружены еще в пяти странах - в Италии, Испании, США, Нидерландах и Швеции, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как считают в ВОЗ, во всех случаях вирус передался животным от людей. Однако, как также указывает Всемирная организация здравоохранения,
Организация рекомендует усилить контроль над местами скопления животных - в первую очередь над зверофермами с норками, а также соблюдать все меры защиты и продолжать исследование мутаций Covid-19 у норок, о которых сообщили датские исследователи.
5 ноября власти Дании объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны - после того, как у них был обнаружен мутировавший вирус Covid-19. Речь идет примерно о пяти миллионах особей. Дания на сегодняшний день - крупнейший в мире поставщик меха норки.
Ранее стало известно о заразившихся Covid-19 норках на фермах в Нидерландах и Испании. В общей сложности в этих странах уничтожили более 110 тысяч норок.