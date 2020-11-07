ВОЗ: больные Covid-19 норки обнаружены уже в шести странах

Как считают в ВОЗ, во всех случаях вирус передался животным от людей. Однако, как также указывает Всемирная организация здравоохранения,

существует вероятность и обратной передачи - от животных людям.

Организация рекомендует усилить контроль над местами скопления животных - в первую очередь над зверофермами с норками, а также соблюдать все меры защиты и продолжать исследование мутаций Covid-19 у норок, о которых сообщили датские исследователи.

5 ноября власти Дании объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны - после того, как у них был обнаружен мутировавший вирус Covid-19. Речь идет примерно о пяти миллионах особей. Дания на сегодняшний день - крупнейший в мире поставщик меха норки.