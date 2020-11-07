Сб, 7.11.2020
Формально ограничения вступят в силу с понедельника, однако призываю начать соблюдать их уже сегодня вечером - никуда не ходить, не встречаться с друзьями, не собираться, так как это то, чего хочет вирус. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

ВОЗ: больные Covid-19 норки обнаружены уже в шести странах

ФОТО: Pixabay

Помимо Дании, зараженные Covid-19 норки обнаружены еще в пяти странах - в Италии, Испании, США, Нидерландах и Швеции, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как считают в ВОЗ, во всех случаях вирус передался животным от людей. Однако, как также указывает Всемирная организация здравоохранения,

существует вероятность и обратной передачи - от животных людям.

Организация рекомендует усилить контроль над местами скопления животных - в первую очередь над зверофермами с норками, а также соблюдать все меры защиты и продолжать исследование мутаций Covid-19 у норок, о которых сообщили датские исследователи.

5 ноября власти Дании объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны - после того, как у них был обнаружен мутировавший вирус Covid-19. Речь идет примерно о пяти миллионах особей. Дания на сегодняшний день - крупнейший в мире поставщик меха норки.

Ранее стало известно о заразившихся Covid-19 норках на фермах в Нидерландах и Испании. В общей сложности в этих странах уничтожили более 110 тысяч норок.

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