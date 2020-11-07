Сб, 7.11.2020
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Little Big выпустили клип про 2020 год: в нем пьют "Новичок" и едят летучую мышь

ФОТО: скриншот видео

Популярная группа Little Big выпустила клип на песню S*ck My D*ck 2020. Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

На видео участники группы, вместе с Данилой Поперечным, Юрой Музыченко и Александром Гудковым отмечают Новый год. Любопытно, что на елку вешаются игрушки в форме коронавируса. Среди подарков есть извергающийся вулкан, горящий лес и оружие. Приносит их Дед Мороз, которого играет Гарик Харламов. 

В качестве шампанского в ролике фигурирует "Новичок". Софья Таюрская приносит в качестве угощения летучую мышь на тарелке. Завершается все взрывом. "

Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й", - появляется надпись в конце клипа.

За неполные сутки видео посмотрели свыше 2 миллионов раз. У клипа 263 тысячи лайков и 16 тысяч дизлайков. 

В августе группа Little Big выпустила новый зажигательный трек Tacos и разместила на своем YouTube-канале клип на него, в котором снялся актер Дима Красилов, более известный как "Пухляш" из клипа Uno.

Видео: Little Big - S*ck My D*ck 2020

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