Little Big выпустили клип про 2020 год: в нем пьют "Новичок" и едят летучую мышь

На видео участники группы, вместе с Данилой Поперечным, Юрой Музыченко и Александром Гудковым отмечают Новый год. Любопытно, что на елку вешаются игрушки в форме коронавируса. Среди подарков есть извергающийся вулкан, горящий лес и оружие. Приносит их Дед Мороз, которого играет Гарик Харламов.

В качестве шампанского в ролике фигурирует "Новичок". Софья Таюрская приносит в качестве угощения летучую мышь на тарелке. Завершается все взрывом. "

Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й", - появляется надпись в конце клипа.

За неполные сутки видео посмотрели свыше 2 миллионов раз. У клипа 263 тысячи лайков и 16 тысяч дизлайков.

В августе группа Little Big выпустила новый зажигательный трек Tacos и разместила на своем YouTube-канале клип на него, в котором снялся актер Дима Красилов, более известный как "Пухляш" из клипа Uno.