Тайсон Фьюри: "Усик похож на ягнёнка, которого привели на бойню"

Напомним, поединок Усик - Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошёл 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 36-летнего украинца единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

Для украинца этот поединок получился одним из самых сложных за всё время. Кстати, Тайсон Фьюри за время своей карьеры дважды побеждал Дерека Чисору.

"Увидели ли мы лучшего Александра Усика? Я не уверен. Видели ли мы лучшего Александра Усика в тяжёлом весе? Я не знаю", - цитирует Фьюри Talk Sport.

"Одно могу сказать точно - Усик не заставит вспотеть ни одного боксёра из топ-15 супертяжёлого веса", - заявил британец.

В своём следующем поединке Усик, возможно, встретиться с Энтони Джошуа - чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик - официальный претендент по линии WBO. Фьюри также намеревается выйти на ринг против Джошуа в 2021 году.

"Чисора, пожалуй, самый маленький из топовых тяжеловесов. Думаю, что когда Усик будет драться против действительно большого тяжа, то будет похож на ягненка, которого привели на бойню", - заявил Тайсон Фьюри.

"Я высоко оценивал Александра в то время, когда он бился в первом тяжёлом весе, но в супертяжах, если честно, он меня не впечатляет", - дал свою оценку британец.