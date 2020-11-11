Ср, 11.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

На улице Чака размечают велополосы

ФОТО: Pilsēta cilvēkiem

Как свидетельствуют опубликованные жителями в Twitter видео и фотографии, на улице Чака в Риге начато создание временной велоинфраструктуры.

Напомним, решение о создании велополос приняла временная администрация Рижской думы. После длинных дискуссий депутаты комитета по делам сообщения и и транспорта Рижской думы поддержали экспериментальное временное создание велополос на улицах Чака и Марияс.

На протяжении нескольких лет улица Чака была перегружена и пущена на самотек, местным жителям и коммерсантам не обеспечивались благоприятные условия. Большинство депутатов выразило позицию, что улица Чака очень непривлекательна для жителей. Создание велоинфраструктуры оценивается как шаг к улучшению среды Риги и снижению магистрального сообщения.

Оборудование временных велополос оценивается как эксперимент, чтобы можно было оценить, насколько они эффективны. Критики при этом считают, что проект велополос увеличит заторы и нагрузку на улицу.

 

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