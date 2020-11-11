На улице Чака размечают велополосы

Vēl vismaz dažus kokus uz kvartālu un Čaka iela beidzot varētu būt kaut nedaudz dzīvojama. Kā rajona iedzīvotājs saku vienu lielu - paldies! 🙌 pic.twitter.com/ytBvS6omRB — Viesturs Liepkalns (@Liepkalns) November 11, 2020

Напомним, решение о создании велополос приняла временная администрация Рижской думы. После длинных дискуссий депутаты комитета по делам сообщения и и транспорта Рижской думы поддержали экспериментальное временное создание велополос на улицах Чака и Марияс.

Smaržo pēc svaigas krāsas :) Čaka iela šorīt pic.twitter.com/tVPLpj1RU1 — Lota Plezere (@Lotiite) November 11, 2020

На протяжении нескольких лет улица Чака была перегружена и пущена на самотек, местным жителям и коммерсантам не обеспечивались благоприятные условия. Большинство депутатов выразило позицию, что улица Чака очень непривлекательна для жителей. Создание велоинфраструктуры оценивается как шаг к улучшению среды Риги и снижению магистрального сообщения.

Оборудование временных велополос оценивается как эксперимент, чтобы можно было оценить, насколько они эффективны. Критики при этом считают, что проект велополос увеличит заторы и нагрузку на улицу.