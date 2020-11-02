На улице Чака будут созданы временные велосипедные полосы

Улица Чака - одна из самых загруженных транспортных магистралей в центре Риги, где частные автомобили и общественный транспорт движутся по двум полосам в каждом направлении, и даже при этом в "часы пик" на улице образуются большие пробки. Рекомендательная велосипедная полоса в настоящее время создана на улице Кр.Барона, которая параллельна улице Чака.

Департамент сообщения предложил ряд возможных решений после завершения укладки нового асфальта на улице Чака/Марияс. Одним из вариантов было оставить организацию дорожного движения такой же, как до ремонта улицы, другой вариант предусматривал создание велополос на улице Чака.

Как сообщил директор департамента сообщения Виталий Рейнбах, в случае выделения велополос, для автомобильного транспорта останется только по одной полосе в каждом направлении. При анализе транспортного потока становится ясно, что создание велодорожек приведет в большим пробкам не только на улице Чака, но и на прилегающих улицах, повлияв на загруженность дорог даже в Пардаугаве. По словам чиновника, это окажет негативное влияние и на движение общественного транспорта.

Рейнбах подчеркнул, что основными проблемными местами при создании велополос являются перекрестки, а также остановки общественного транспорта.

Член правления муниципального пассажирского перевозчика ООО "Ригас сатиксме" Янис Голубев заявил, что улица Чака в плане развития города не предназначена для велосипедистов. Он обратил внимание на то, что, согласно заключению экспертов, на этой улице невозможно создать соответствующую нормативам велополосу.

Голубев подчеркнул, что улица Чака является магистральной улицей для рижского общественного транспорта. По ней выполняется 990 рейсов общественного транспорта и перевозится 43 тыс. пассажиров в день. Он риторически спросил, действительно ли депутаты хотят, чтобы общественный транспорт на улице Чака стоял в пробках.

Однако большинство депутатов все же выразили мнение, что улица Чака в настоящее время очень непривлекательна для жителей. "Если мы смотрим на центр как на район, где люди живут своей повседневной жизнью, если мы действительно хотим, чтобы центр был заселен, то мы не можем смотреть [на него] только с точки зрения транспортных потоков", - заявил Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Он поддержал предложение о создании временных велополос в качестве эксперимента для оценки их эффективности. Таким образом депутаты смогут узнать, будет ли задерживаться общественный транспорт, какими будут пробки и сколько велосипедистов будут пользоваться этой инфраструктурой.

По словам Кирсиса, если эксперимент не удастся, у Рижской думы будет возможность скорректировать планы.