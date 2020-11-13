На выходных будут закрыты несколько магазинов Depo - и не только в Риге

Кроме того, чтобы рассредоточить поток покупателей, были продлены часы работы магазинов Depo в будние дни.

Начальник отдела охраны труда Depo Артур Путралис отметил, что в магазинах Depo достаточно широкие проходы, чтобы клиенты могли соблюдать дистанцию 2 метра. Потолки магазинов также достаточно высокие, а помещения просторные, что гарантирует качество воздуха. Путралис отметил, что часть торговли происходит в зоне drive-in.

Представители компании указали, что решение о закрытии четырех магазинов Depo в выходные дни связано не с призывом министра экономики Яниса Витенбергса не открывать магазины мебели и стройматериалов в выходные дни, а с постановлением Кабинета министров.