Пт, 13.11.2020
Я обманывал своих коллег и латвийское общество. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

SPKC: на этой неделе больной Covid-19 ездил на автобусе Рига-Цесис

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пассажир, у котрого подтверждена инфекция Covid-19, 10 ноября ехал на междугороднем автобусе Рига-Цесис, сообщает в Twitter Центре по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Автобус вышел в 13:00 с Рижского автовокзала до Цесиса, а в 19:00 отправился по обратному маршруту Цесис - Рига.

Всем пассажирам, которые 10 ноября ездили по этим маршрутам, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы инфекции дыхательных путей, рекомендуется остаться дома и обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния вашего здоровья.

Последние новости

НАВЕРХ
Back