SPKC: на этой неделе больной Covid-19 ездил на автобусе Рига-Цесис

Автобус вышел в 13:00 с Рижского автовокзала до Цесиса, а в 19:00 отправился по обратному маршруту Цесис - Рига.

Всем пассажирам, которые 10 ноября ездили по этим маршрутам, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы инфекции дыхательных путей, рекомендуется остаться дома и обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния вашего здоровья.