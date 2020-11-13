SPKC: на этой неделе больной Covid-19 ездил на автобусе Рига-Цесис

Пассажир, у котрого подтверждена инфекция Covid-19, 10 ноября ехал на междугороднем автобусе Рига-Цесис, сообщает в Twitter Центре по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Автобус вышел в 13:00 с Рижского автовокзала до Цесиса, а в 19:00 отправился по обратному маршруту Цесис - Рига.
Всем пассажирам, которые 10 ноября ездили по этим маршрутам, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы инфекции дыхательных путей, рекомендуется остаться дома и обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния вашего здоровья.