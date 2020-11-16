"Мы устроим нечто крутое". Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший вернётся на ринг в феврале 2021 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов турнира.
Сообщается, что поединок запланирован на 28 февраля и пройдёт в японском Токио. На данный момент неизвестно, кто станет соперником именитого боксёра, а также правила, по которым будет проходить бой.
Единственное, чем поделились организаторы - в соревнованиях примут участие боксёры "чемпионского класса". Других подробностей не сообщается.
43-летний боксёр давно живёт в своё удовольствие и время от времени участвует в "проходных" боях за огромные деньги. В 2018 году Мейвезер-младший приехал в Японию, чтобы за один раунд управиться с молодым кикбоксёром Теншином Насукавой.
До этого Мейвезер победил по правилам бокса бойца смешанного стиля (ММА) ирландца Конора Макгрегора. По неофициальной информации, американец за этот бой получил 275 миллионов долларов.
Мейвезер имеет на своём счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.