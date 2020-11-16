"Мы устроим нечто крутое". Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Сообщается, что поединок запланирован на 28 февраля и пройдёт в японском Токио. На данный момент неизвестно, кто станет соперником именитого боксёра, а также правила, по которым будет проходить бой.

Единственное, чем поделились организаторы - в соревнованиях примут участие боксёры "чемпионского класса". Других подробностей не сообщается.

"Я вернусь в 2021 году. Я и моя команда собираемся устроить нечто крутое в Токио", - сказал американский боксёр в Instagram.

43-летний боксёр давно живёт в своё удовольствие и время от времени участвует в "проходных" боях за огромные деньги. В 2018 году Мейвезер-младший приехал в Японию, чтобы за один раунд управиться с молодым кикбоксёром Теншином Насукавой.

До этого Мейвезер победил по правилам бокса бойца смешанного стиля (ММА) ирландца Конора Макгрегора. По неофициальной информации, американец за этот бой получил 275 миллионов долларов.