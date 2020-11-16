Задушила и вывезла в лес в детской коляске. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать

11 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Эзерниекской волости Дагдского края 1998 г. рожд. убила своего малолетнего сына. В ходе оперативных мероприятий

в лесном массиве был обнаружен труп ребенка 2019 г. рожд. Мать ребенка была немедленно задержана и призналась в содеянном. 11

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина задушила ребенка, положила труп в полиэтиленовый пакет, после чего в детской коляске вывезла тело в лес и спрятала. Ранее женщина не попадала в поле зрения полиции.

На женщину заведен уголовный процесс об убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и условный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Женщина арестована.

Полиция в настоящее время продолжает расследование.

Руководитель социальной службы Дагдского края Элита Труле сообщила, что

женщина в свое время была изъята из семьи и жила с опекуном в другом крае. 11