Задушила и вывезла в лес в детской коляске. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать

На прошлой неделе в Дагдском крае задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сына, не достигшего годовалого возраста, сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ласма Курсите.
11 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Эзерниекской волости Дагдского края 1998 г. рожд. убила своего малолетнего сына. В ходе оперативных мероприятий
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина задушила ребенка, положила труп в полиэтиленовый пакет, после чего в детской коляске вывезла тело в лес и спрятала. Ранее женщина не попадала в поле зрения полиции.
На женщину заведен уголовный процесс об убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и условный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Женщина арестована.
Полиция в настоящее время продолжает расследование.
Руководитель социальной службы Дагдского края Элита Труле сообщила, что
У нее был один ребенок, и в местные органы не поступало сигналов о том, что она не в состоянии о нем заботиться. С сентября женщина получила помощь как малоимущая.