Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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Задушила и вывезла в лес в детской коляске. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать

ФОТО: Pixabay

На прошлой неделе в Дагдском крае задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сына, не достигшего годовалого возраста, сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ласма Курсите.

11 ноября полиция получила сообщение о том, что жительница Эзерниекской волости Дагдского края 1998 г. рожд. убила своего малолетнего сына. В ходе оперативных мероприятий

в лесном массиве был обнаружен труп ребенка 2019 г. рожд. Мать ребенка была немедленно задержана и призналась в содеянном.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина задушила ребенка, положила труп в полиэтиленовый пакет, после чего в детской коляске вывезла тело в лес и спрятала. Ранее женщина не попадала в поле зрения полиции.

На женщину заведен уголовный процесс об убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и условный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Женщина арестована.

Полиция в настоящее время продолжает расследование.

Руководитель социальной службы Дагдского края Элита Труле сообщила, что

женщина в свое время была изъята из семьи и жила с опекуном в другом крае.

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У нее был один ребенок, и в местные органы не поступало сигналов о том, что она не в состоянии о нем заботиться. С сентября женщина получила помощь как малоимущая.

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