Бывший полицейский присвоил себе чужую квартиру. Его раскрыли и осудили

В этом году суд передал квартиру ее законному наследнику и признал бывшего полицейского Анатолия Буторина виновным в мошенничестве и краже имущества. Он в совершении преступления не сознался и не дал показаний о других членах группы. Хотя для реализации такой схемы требовалась как закрытая информация из баз данных, так и навыки.

Внезапная смерть Игоря Прокопова летом 2015 года шокировала друзей не меньше, чем события, произошедшие после этого. Оказалось, что молодой человек, который жил один и не имел родственников в Латвии, написал завещание. И все свое имущество, включая квартиру в Межциемсе, он завещал никому не известному Анатолию Буторину. Цепочка действий была гладкой и последовательной.

Спустя два месяца после смерти Игоря Буторин пришел к нотариусу. Представил якобы составленное два года назад завещание, которое, как стало известно, было поддельным. И несмотря на то, что сама нотариус сделала объявление о том, что наследники могут претендовать на имущество Игоря, фиктивное завещание было оглашено и вступило в силу уже в октябре.

В течение одного дня у Буторина на руках уже оказался документ из Земельной книги. Предчувствуя неладное, он немедленно продал квартиру. Схема была реализована в короткие сроки - за четыре месяца.

В отношении нотариуса с 44-летним стажем работы Инары Доббермане было возбуждено дисциплинарное дело, были выявлены грубые нарушения. Не дождавшись исхода дела, она ушла с должности нотариуса.

Буторин в советское время работал в милиции, откуда был уволен за взяточничество. В 90-е годы он был одним из членов пардаугавской группировки. Судим за рэкет, торговлю оружием, мошенничество.

Когда из России прибыла двоюродная сестра Игоря - законная наследница, после неоднократных отказов полиция все же возбудила уголовный процесс. Дело дошло до суда, и Буторин оказался на скамье подсудимых. Он утверждал, что они работали с Игорем в полиции, что Игорь задолжал деньги и поэтому согласился составить завещание. Ни один из этих фактов не подтвердился.

В этом году суд первой инстанции признал Буторина виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Суд также постановил, что квартиру необходимо вернуть двоюродной сестре погибшего Игоря Прокопова.

Для осуществления этого мошенничества необходимо было знать, что у Игоря Прокопова нет родственников в Латвии и что он не зарегистрировал приватизированную квартиру в Земельной книге. Фальсификаторам завещания нужно было получить паспорт Игоря, образец подписи и договор о приватизации квартиры. Все это находилось в его квартире, в которой он скончался, а ключи от нее долгое время хранились в полиции. Тем не менее другие возможные подельники по факту данного мошенничества выявлены не были.