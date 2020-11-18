Удаленная работа: как создать пространство для работы дома

Не важно, работаете ли вы из дома постоянно, или несколько раз в неделю, дизайнеры IKEA советуют, как создать продуманное место для работы на дому.

"Создание рабочего пространства дома, где можно работать, концентрироваться и не терять продуктивности, ещё никогда не было так актуально, как сейчас. Обычное дело для всех нас - обустроить место учебы для ребёнка, поставив себя на второй план - оплата счетов за кухонным столом, работа на диване или важные онлайн переговоры напротив свободной стены где-то в коридоре. Для краткосрочных задач – это не проблема, но вот работать в таком положении постоянно – совершенно неправильно", - говорит дизайнер Кристина Янсоне.

Опрос* показал, что удобное место для работы, является одной из основных проблем в текущей ситуации.

"В период первой волны пандемии, более четверти респондентов из Латвии, ответили, что работали из дома. 1 из 10 создал место для работы дома, однако столько же поделились, что ещё до сих пор это не сделали. Рабочее место останется важной составляющей и в будущем, четверть респондентов из Латвии ответили, что при покупки нового жилья, хотели бы иметь рабочее место дома", - добавляет представитель IKEA.

Как создать место для работы у себя дома:

1. Место

ФОТО: Пресс-фото

Рабочее место стоит обустраивать в самом спокойном уголке дома, где вы сможете поработать не отвлекаясь. Если вы не можете обустроить полноценный кабинет, рабочее место можно создать в гостиной, используя разделитель для комнат: полки или гардины, которые помогут отделиться от общего пространства. Для работы не нужна целая комната - обеденный стол или туалетный столик тоже могут подойти для работы. На обустройство рабочей зоны можно посмотреть и "вне коробки" и создать рабочее место, например, под лестницей, или в нише у шкафа, или даже в самом шкафу - закончили рабочий день, задвинули двери шкафа и забыли о рабочей суматохе до следующего дня.

2. Основа основ

ФОТО: Пресс-фото

Эргономичность рабочего места - ключ к удобству. Важно, чтобы рабочий стул был удобным и комфортным, чтобы вы могли сидеть на нём продолжительное время. Выбирайте стул с поддержкой спины и регулируемой высотой. Можно выбирать табурет для работы и сидя и стоя. Благодаря смене рабочей позы, вы не засидитесь и продуктивность будет на уровне. Для этого стоит также выбирать стол с регулируемой высотой, небольшая растяжка и работа, как сидя, так и стоя.

Освещение залог вашего здоровья и безопасности. Стол у окна даст вам преимущество естественного света, но важно использовать и регулируемые светильники, благодаря которым можно направить свет куда необходимо.

3. Продуманность

ФОТО: Пресс-фото

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются все, кто работают дома - беспорядок, который может помешать вашей продуктивности. Настенное хранение поможет легко найти всё необходимое. С помощью пегборда и дополнительных аксессуаров, вы можете сложить все необходимое и освободить место на столе. Для документов можно использовать тележку, которую можно перемещать. Распределение вещей по группам, поможет вам найти всё необходимое: подписывайте коробки и ящики. Обустраивая свое рабочее место дома, вы можете быть смелее и выражать свой характер. Рисунки, фотографии, цитаты для мотивации и заметки по работе - расположите на доске для заметок, полке для картин или штанге с крючками. Для того, чтобы не бегать на кухню постоянно, у стола стоит расположить место для вкусняшек, чая и воды.

4. План на день

ФОТО: Пресс-фото

"Важно не только, как сделано, но и как все используется. Правила и планы помогают держать под контролем рабочий день и личную жизнь, снижает стресс и повышает продуктивность", - добавляет дизайнер. Она советует составлять план на день или неделю, с использованием, например, доски для заметок, оставляя стол убранным. Семья должна понять, когда стоит оставить вас в одиночестве, вы можете подавать сигнал, если у вас аудио или видео конференция, например, с помощью созданной таблички "пожалуйста не беспокоить".

Подбирайте музыку или слушайте подкасты, если работа не требует 100% концентрации.

Галерея: Как создать пространство для работы дома