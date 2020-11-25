Скудра: "Если честно, то я и сам не понимаю, что происходит в этом сезоне"

"Если честно, то я и сам до конца не понимаю, что происходит в этом сезоне. Только мы, "Йокерит" и немножко "Барыс" болели в ходе чемпионата, остальные переболели до старта первенства или в самом его начале. И когда тебя болезнь накрывает уже в игровой отрезок, ты вынужден из 60 дней 40 пропустить - я не знаю, что такое максимум в такой ситуации. У меня просто не хватает слов", - приводят слова Скудры "Известия".

Напомним, рижское "Динамо" в данный момент с 12 очками в 26 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.

В четырёх матчах регулярного чемпионата "Динамо" были присуждены технические поражения. Кроме того, из-за болезни в команде отсутствовал ряд ведущих игроков, а частая смена состава привела к отсутствию "химии" внутри коллектива.

"На 40 дней команда уходит у тебя из рук - возвращать на высокие места в турнирной таблице в таком состоянии очень непросто, и здесь нет однозначных ответов, что нужно сделать "так и так". В первую очередь нам на данный момент не хватает физических кондиций, чтобы мы могли играть очень быстро, как, например, с "Куньлунем", - объяснил тренер.

"В то же время в игре с китайским клубом самым слабым нашим моментом были действия в меньшинстве, и эта проблема преследует нас весь сезон. Начали мы неплохо, но потом случился провал, и мы до сих пор не можем оклематься, из-за некоторых мелочей постоянно пропускаем, когда играем в неполном составе. Это наряду с физическим состоянием команды ключевой компонент, который нам надо улучшать", - рассказал Скудра "Известиям".