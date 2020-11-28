Ведущего шоу "Битва экстрасенсов" отстранили от работы за взятки и подсказки. Он готовится к суду

"Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов", - подчеркнули в комментарии.

На ТНТ рассказали, что 13 лет существования шоу многие шарлатаны пытались попасть на телепрограмму "любыми нечестными способами".

Телеведущий Сафронов был отстранен от работы "в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях".

Участница "Битвы экстрасенсов" Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. Якобы он помогал ей. Известно, что она не попала в основной состав сезона. Создатели программы напомнили, что за съемками наблюдают независимые эксперты.

На обвинения ответил и сам Сергей Сафронов: "Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред. Во-первых, потому что на мой взгляд, оправдываться - это значит быть виновным. А я таковым не являюсь. Во-вторых, я предпочитаю словам поступки".

Он намерен предоставить все документы, доказательства угроз и аудио с настоящими диалогами. Сейчас актер указывает, аудио против него - это монтаж. Телеведущий обратится в правоохранительные органы, а потом в суд. Сейчас его адвокат готовит документы.

"Эта история против меня сфабрикована. Скорее всего эта женщина таким образом пытается заработать себе славу", - считает Сафронов.

Телеведущий подчеркивает, что Вердиш выбыла из шоу на начальном этапе. Его лоббирования в рамках проекта не было.

""Битва экстрасенсов" - это шоу, и я не раз об этом заявлял и даже говорил о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счет. Честно говоря, заявление телеканала ТНТ меня очень удивило", - указал Сафронов.

Он верит, что сможет отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона. К телеканалу сейчас он претензий не имеет. Он не исключает, что его руководство занимает выжидательную позицию.

"Возможность в досудебном порядке передо мной публично извиниться за клевету Алине Вердиш я пока оставляю", - подытожил он.