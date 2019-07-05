"Просто выкачка денег": Участник кастинга "Битвы экстрасенсов" рассказал про схемы обмана московских магов

В разговоре с Русским TVNET Дмитрий признался, что может "сканировать" людей, различные предметы, а также дома и автомобили. С ним часто связываются для различных консультаций.

Дмитрий отметил, что несколько раз пытался устроиться в московские магические салоны, но везде он сталкивался с обманом людей, что противоречило его совести. Как пояснил сам мужчина, он надеется, что при помощи кастинга на шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ он наконец-то попадет в Москву.

За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. В первый день объявления о кастинге на проект "Битва экстрасенсов" на ТНТ подали около 400 заявок. Отобрано было 76 участников, которые и прошли кастинг 4 июля в Риге.

Напомним, премьера 20-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" состоится уже этой осенью на телеканале ТНТ.