Пт, 5.07.2019
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  • "Просто выкачка денег": Участник кастинга "Битвы экстрасенсов" рассказал про схемы обмана московских магов

"Просто выкачка денег": Участник кастинга "Битвы экстрасенсов" рассказал про схемы обмана московских магов

Дмитрий из Литвы, участник кастинга шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ

ФОТО: TVNET

4 июля в Риге прошел кастинг на 20-й сезон шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Среди участников находился и конкурсант Дмитрий, приехавший из Литвы. Мужчина рассказал, что он является потомственным ясновидящим. Он признался, что неоднократно пытался устроиться в салоны экстрасенсов в Москве, но везде столкнулся с очевидным обманом людей и "выкачкой денег". 

В разговоре с Русским TVNET Дмитрий признался, что может "сканировать" людей, различные предметы, а также дома и автомобили. С ним часто связываются для различных консультаций.

Дмитрий отметил, что несколько раз пытался устроиться в московские магические салоны, но везде он сталкивался с обманом людей, что противоречило его совести. Как пояснил сам мужчина, он надеется, что при помощи кастинга на шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ он наконец-то попадет в Москву. 

Видео: фрагмент интервью с Дмитрием из Литвы

Проект "Битва экстрасенсов" - это долгожитель эфира канала ТНТ.

За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. В первый день объявления о кастинге на проект "Битва экстрасенсов" на ТНТ подали около 400 заявок. Отобрано было 76 участников, которые и прошли кастинг 4 июля в Риге.

Напомним, премьера 20-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" состоится уже этой осенью на телеканале ТНТ. 

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