Болотник: "Не могу дождаться, когда снова шокирую мир"

2 декабря в Уэйкфилде в студии Production Park в финале Golden Contract Болотник встретится с немцем Сержем Михелем.

В конце сентября в клубе Studio 69 латвийский боксёр по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.

"Перед турниром Бертон сказал, что он фаворит, однако я доказал, что он ошибается. Так же зрители не считали меня фаворитом и в бое против Уорда, но и тогда я доказал, что они неправы. Мне нравится потрясать мир, и я не могу дождаться, когда снова шокирую его в бою против Михела",

- сказал Болотник.

У боксёра из Латвии уже появилась армия фанатов в Великобритании, которые пишут ему письма.

"Жаль, что не будет зрителей, однако в углу ринга будет моя команда, да и фанаты так и так поддержат. Всегда чувствую их поддержку, что бы ни происходило во время боя", - отметил Болотник.

30-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 17 из 23 боёв, семь из которых завершились нокаутом.

В свою очередь, 32-летний Михел, которого называют "баварским снайпером", в профессиональной карьере выходил на ринг 12 раз и одержал 11 побед, восемь из которых - нокаутом.

30 сентября в Йорк-холле в Лондоне он в полуфинале победил Лайема Конроя. Михел трижды отправлял соперника в нокдаун, и в четвёртом раунде бой был остановлен.