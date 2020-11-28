Болотник: "Не могу дождаться, когда снова шокирую мир"

Латвийский боксёр Ричард Болотник горит нетерпением шокировать боксёрский мир, как признался он сам организаторам турнира Golden Contract MTK Global.
2 декабря в Уэйкфилде в студии Production Park в финале Golden Contract Болотник встретится с немцем Сержем Михелем.
В конце сентября в клубе Studio 69 латвийский боксёр по очкам победил британца Хози Бертона, которого лично приехал поддержать известный тяжеловес Тайсон Фьюри. Победа позволила Болотнику защитить чемпионский пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
В декабре прошлого года Болотник завоевал титул чемпиона Европы WBO в полутяжёлой весовой категории. В четвертьфинальном матче этого турнира латвийский боксёр в первом раунде победил представителя Северной Ирландии Стивена Уорда.
- сказал Болотник.
У боксёра из Латвии уже появилась армия фанатов в Великобритании, которые пишут ему письма.
"Жаль, что не будет зрителей, однако в углу ринга будет моя команда, да и фанаты так и так поддержат. Всегда чувствую их поддержку, что бы ни происходило во время боя", - отметил Болотник.
30-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 17 из 23 боёв, семь из которых завершились нокаутом.
В свою очередь, 32-летний Михел, которого называют "баварским снайпером", в профессиональной карьере выходил на ринг 12 раз и одержал 11 побед, восемь из которых - нокаутом.
30 сентября в Йорк-холле в Лондоне он в полуфинале победил Лайема Конроя. Михел трижды отправлял соперника в нокдаун, и в четвёртом раунде бой был остановлен.
Победа в турнире Golden Contract даст боксёру договор на несколько боёв высокого уровня.