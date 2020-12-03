Роналдо: "Если бы у меня была такая жена, я бы тоже не выходил из дома"

Onda Cero пишет, что в качестве образца для подражания Перес упомянул полузащитника команды португальца Луиша Фигу, который всегда соблюдал режим. "Почему ты не поступаешь как Фигу, который всегда предпочитает оставаться дома вместо того, чтобы бывать на ночных гуляниях?", - спросил Перес бразильца.

"Президент, если бы у меня была такая жена, как у Фигу, я бы тоже не выходил из дома!", - не расстерялся бразилец.

Интересно, что спустя несколько лет Фигу прокомментировал сказанное бывшим одноклубником, отметив, что его не обижают слова бразильца.

"Я его хорошо знаю, и я очень люблю его. В основном же я выхожу из дома, когда моя жена спит. Я уже слышал эту шутку. Впервые Роналдо рассказал её в раздевалке. Но я простил его, потому что он всегда шутит", - цитирует Фигу AS.

Роналдо имел в виду супругу Фигу шведскую модель Хелен Сведин, известную своей красотой. Португалец познакомился с ней ещё в 1996 году, когда ему было 23 года, а ей - 19.

Три года спустя у пары родилась дочь Даниэла, а ещё через два года влюблённые решили пожениться. В 2002 году на свет появилась Мартина, а в 2004-м - Стелла.

Хобби Хелен - конный спорт. Sports.ru пишет, что она активно занимается верховой ездой, а в 2017 году Фигу купил ей на элитном конном аукционе лошадь за 175 тысяч евро.

В 2005 году Фигу покинул "Реал" и перешёл в миланский "Интер". У португальца были предложения и из Англии, но супруга футболиста не захотела переезжать на Туманный Альбион. Именно она убедила Фигу остаться в Милане, где сама продолжила работать моделью. Сегодня семья по-прежнему живёт в Италии.