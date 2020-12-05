Как получить пособие по простою: СГД проведет семинар для самозанятых лиц и плательщиков патентной платы

Чтобы более подробно рассказать самозанятым лицам и плательщикам патентной платы о возможностях получения пособий по простою, СГД проведет удаленный семинар. В ходе мероприятия будет предоставлена информация о размере пособия по простою и условиях его получения, правилах подачи заявки в Системе электронного декларирования, а также наиболее частых ошибках при подаче заявок и способах их избежать.