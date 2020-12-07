Флойд Мейвезер анонсировал бой с YouTube-блогером. Этот поединок может побить все кассовые рекорды

Бой запланирован на 20 февраля 2021 года. О месте поединка пока не сообщается.

Поединок Мейвезера и Пола будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) порталом Fanmio. Трансляцию поединка уже сейчас можно купить по цене в 24,99 доллара (20 евро). Ближе к бою цена на трансляцию будет расти.

43-летний Мейвезер давно живёт в своё удовольствие и время от времени участвует в "проходных" боях за огромные деньги. В 2018 году Мейвезер-младший приехал в Японию, чтобы за один раунд управиться с молодым кикбоксёром Теншином Насукавой.

До этого Мейвезер победил по правилам бокса бойца смешанного стиля (ММА) ирландца Конора Макгрегора. По неофициальной информации, американец за этот бой получил 275 миллионов долларов.

Мейвезер имеет на своём счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Что касается 25-летнего Пола, то он является популярным среди американской молодёжи видеоблогером. У него больше 22 миллионов подписчиков на YouTube и 18,6 миллионов - в Instagram.

Логан Пол дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2019 года, проиграв раздельным судейским решением другому блогеру KSI. Годом ранее они встречались в поединке по правилам любительского бокса, который свели вничью, но важно другое - трансляцию боя Пола и KSI в Великобритании купило больше людей, чем, например, схватку суперзвёзд бокса Энтони Джошуа и Энди Руиса.