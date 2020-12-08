"Как твоя фамилия?" Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом телеканала ТНТ Дмитрием Позовым в прямом эфире на YouTube-канале национальной команды.
Инцидент произошёл после жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Актёр шоу "Импровизация" выразил недовольство тем, что Черчесов оправдывался за разгром сборной России от Сербии (5:0) в матче Лиги наций. Главный тренер сборной России подключился к эфиру и жёстко ответил Позову.
"Как твоя фамилия? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается", - заявил Черчесов.
Тренер также добавил, что сидящие в студии футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Баринов могут подтвердить правдивость его слов. "Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, то вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек", - сказал Черчесов в эфире.
Напомним, сборная Сербии разгромила команду России 18 ноября. Этот результат не позволил команде Черчесова занять первое место в группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира.
По итогам жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России попала в группу "Н", где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.