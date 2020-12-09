Что не так с инициативой о покупке ОСТА на один месяц?

На этой неделе Сейм планировал рассмотреть поправки к Закону об ОСТА, в которые в числе прочего включена норма о 30-дневном полисе ОСТА для транспортных средств, имеющих исторический статус, и возможность для всех владельцев транспортных средств приобретать полис ОСТА также на месяц. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) идею не поддерживает, сообщили RUS TVNET в LTAB.
"Предложение сократить срок действия полиса ОСТА не является чем-то новым, эту идею на протяжении многих лет уже обсуждали и многократно отклоняли.
Согласно обобщенной Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) статистике и опыту - чем короче срок действия ОСТА, тем больше вероятность того, что владелец транспортного средства своевременного не купит новый полис.
В связи с этим подобные предложения противоречивы и не основываются на реальной оценке фактов", - указывает председатель правления LTAB Янис Абашин.
Как сейчас?
Действующая редакция Закона об ОСТА предусматривает, что владелец транспортного средства может приобрести полис ОСТА на 3, 6, 9 или 12 месяцев, в оговоренных в законе особых случаях - на более короткий срок.
Почему менять этот порядок - плохая идея?
"Данный порядок существует уже более 15 лет, на протяжении которых вопрос о сокращении срока действия полиса в Сейме рассматривался многократно, и каждый раз приходили к выводу, что установленные сроки приобретения ОСТА достаточно эластичны, чтобы подстроиться под сезонность и другие обстоятельства.
Нынешние дискуссии среди депутатов и отраслевых экспертов, а также опыт LTAB свидетельствуют о том, что нет оснований считать, что более короткий срок действия ОСТА приведет к уменьшению незастрахованных транспортных средств, участвующих в движении.
В начале ноября LTAB провело в интернете опрос автовладельцев, в котором приняли участие 406 респондентов. "Результаты опроса показали, что 54,1% автоводителей не приобрели своевременно ОСТА, так как забыли дату окончания прежнего полиса. В свою очередь, 40,4% респондентов указали, что предложение приобретать полис ОСТА также на месяц может увеличить риск того, что владельцы транспортных средств могут забыть его купить или опоздать со своевременной оплатой. Еще 19% респондентов не смогли ответить, существует ли, на их взгляд, такой риск", - добавляет Абашин.
Еще один важный момент
Глава LTAB также отмечает, что поданные депутатами инициативы противоречат указанным в судебных решениях Европейского союза заключениям о необходимости обеспечить непрерывность действия ОСТА, данная практика уже действует в Северных странах и Эстонии. В Латвии также надо будет ввести данную систему, что означает - если данные поправки к закону примут, то есть вероятность того, что через год или два нормы закона снова надо будет менять.