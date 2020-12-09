Что не так с инициативой о покупке ОСТА на один месяц?

"Предложение сократить срок действия полиса ОСТА не является чем-то новым, эту идею на протяжении многих лет уже обсуждали и многократно отклоняли.

Согласно обобщенной Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) статистике и опыту - чем короче срок действия ОСТА, тем больше вероятность того, что владелец транспортного средства своевременного не купит новый полис.

В связи с этим подобные предложения противоречивы и не основываются на реальной оценке фактов", - указывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Как сейчас?

Действующая редакция Закона об ОСТА предусматривает, что владелец транспортного средства может приобрести полис ОСТА на 3, 6, 9 или 12 месяцев, в оговоренных в законе особых случаях - на более короткий срок.

Почему менять этот порядок - плохая идея?

"Данный порядок существует уже более 15 лет, на протяжении которых вопрос о сокращении срока действия полиса в Сейме рассматривался многократно, и каждый раз приходили к выводу, что установленные сроки приобретения ОСТА достаточно эластичны, чтобы подстроиться под сезонность и другие обстоятельства.

Нынешние дискуссии среди депутатов и отраслевых экспертов, а также опыт LTAB свидетельствуют о том, что нет оснований считать, что более короткий срок действия ОСТА приведет к уменьшению незастрахованных транспортных средств, участвующих в движении.

Как раз наоборот - увеличится риск того, что из-за занятости или забывчивости автовладельцы могут своевременно не приобрести новый полис ОСТА", - объясняет Абашин.

В начале ноября LTAB провело в интернете опрос автовладельцев, в котором приняли участие 406 респондентов. "Результаты опроса показали, что 54,1% автоводителей не приобрели своевременно ОСТА, так как забыли дату окончания прежнего полиса. В свою очередь, 40,4% респондентов указали, что предложение приобретать полис ОСТА также на месяц может увеличить риск того, что владельцы транспортных средств могут забыть его купить или опоздать со своевременной оплатой. Еще 19% респондентов не смогли ответить, существует ли, на их взгляд, такой риск", - добавляет Абашин.

Еще один важный момент