Почему поцелуй суданской модели с ее женой на обложке глянца назвали "прорывом в моде"?

Об Авенг

Авенг появилась на свет в 1998 году в лагере для беженцев Какума (северо-запад Кении), ее семья бежала туда во время Второй гражданской войны в Судане.

"Люди думают, что у меня остались плохие воспоминания о жизни в Какуме, но на самом деле все наоборот. Лагерь был для меня домом - насколько может быть домом палатка, которую ты делишь с шестью братьями и сестрами и беременной матерью", - приводит издание слова Авенг в интервью Elle в марте 2020 года.

Девушка - старшая из 12 детей. Мама родила ее в 15 лет (согласно другой информации - в 16). Отец, будучи еще ребенком, воевал в Первой гражданской войне в Судане, а во взрослом возрасте - во Второй гражданской войне. Он погиб от последствий ранения в 2013 году.

Авенг росла в Сиднее, там же изучала право в университете и подрабатывала в McDonalds. В 2017 году девушку заметила скаут модельного агентства: она предложила девушке поработать в Европе, но Авенг не сразу согласилась: у нее было 4 работы, а это предложение не было первым.

В 2018 году Авенг поучаствовала в одном из модных показов в Париже, после этого она практически мгновенно стала очень востребованной моделью.

На Авенг обратили внимание из-за шрамов на лице и глаз необычного цвета, которые, по словам самой девушки, в зависимости от климата меняют цвет от карих до синих. Все из-за наследственной генетической мутации. Шрамы же у девушки остались с детства: из-за болезней или травм.

Получив популярность, девушка не забросила университет, говорила о проблемах в Судане и о правах ЛГБТ. Сама Авенг бисексуальна и год обратно сыграла свадьбу со своей девушкой Алексус, с которой они познакомились в январе прошлого года в Нью-Йорке.

В июне 2020 года стало известно, что девушка совершила попытку суицида. Авенг призналась, что к этому ее толкнуло в том числе осуждение ее свадьбы суданцами, так как в Судане и Южном Судане однополые браки запрещены. Девушка поделилась этой историей в соцсетях, и многие ее поддержали.

"Большой прорыв в моде"

О поцелуе Авенг и Алексус на обложке Elle писали многие издания. Среди них - People, Daily Mail, The Telegraph. Последнее издание, в свою очередь, выпустило колонку под названием "Почему обложка Elle с лесбийским поцелуем стала большим прорывом в моде".