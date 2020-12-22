Вт, 22.12.2020
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Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
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Любовь Соболь отпустили, не предъявив обвинений

Любовь Соболь

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Любовь Соболь - юриста Фонда борьбы с коррупцией - отпустили из отдела полиции московского района Новокосино, не предъявив обвинений, пишет "Медуза" со ссылкой на Twitter Соболь.

Любовь Соболь была задержана вечером 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева - предполагаемого сотрудника ФСБ, который мог участвовать в операции по отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Соболь звонила ему в дверь, но ей так и не открыли. После этого полиция заблокировала Соболь в машине во дворе дома Кудрявцева. По словам женщины, она была задержана по заявлению самого Кудрявцева.

В полиции Соболь хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, однако она отказалась от показаний.

Что случилось?

21 декабря Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил, как Константина Кудрявцева - ранее он упоминался в совместном журналистском расследовании Алексея Навального и Bellingcat о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за политиком и могла быть причастна к его отравлению.

Сама ФСБ назвала опубликованную Алексеем Навальным запись разговора подделкой, а также заявила о проведении проверки по факту публикации.

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