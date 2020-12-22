Любовь Соболь отпустили, не предъявив обвинений

Только вышла из ОВД под облегченные вздохи всех сотрудников. Тут генералы и знаменитый МУР много часов ломали голову что же со мной, ничего не нарушевшой, делать! Увидела 10 млн просмотров на https://t.co/wrjqtV1Wx8 и очень радуюсь. Помогайте распространять правду! Мы победим✊ pic.twitter.com/FZLqrvXDGz

Любовь Соболь была задержана вечером 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева - предполагаемого сотрудника ФСБ, который мог участвовать в операции по отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Соболь звонила ему в дверь, но ей так и не открыли. После этого полиция заблокировала Соболь в машине во дворе дома Кудрявцева. По словам женщины, она была задержана по заявлению самого Кудрявцева.

В полиции Соболь хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, однако она отказалась от показаний.

Что случилось?

21 декабря Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил, как Константина Кудрявцева - ранее он упоминался в совместном журналистском расследовании Алексея Навального и Bellingcat о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за политиком и могла быть причастна к его отравлению.

Сама ФСБ назвала опубликованную Алексеем Навальным запись разговора подделкой, а также заявила о проведении проверки по факту публикации.