Любовь Соболь задержали возле дома одного из предполагаемых отравителей Навального

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали возле дома одного из участников предполагаемого отравления Алексея Навального Константина Кудрявцева, пишет "Медуза" со ссылкой на "МБХ медиа".
Полицейские объяснили задержание Соболь заявлением от жителей "квартиры 38".
После задержания ее повезли в неизвестном направлении. Она предположила, что ее везут в ближайшее отделение полиции.
Любовь Соболь вышла из машины и ее задержали. pic.twitter.com/Hkcrqvbfw2— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 21, 2020
Вслед за Соболь возле дома Кудрявцева задержали еще одного человека, сообщила "Медиазона". Его имя издание не называет.
В понедельник, 21 декабря, на YouTube-канале Алексея Навального появился ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался". В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить, пишет "Медуза".