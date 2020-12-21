Любовь Соболь задержали возле дома одного из предполагаемых отравителей Навального

После задержания ее повезли в неизвестном направлении. Она предположила, что ее везут в ближайшее отделение полиции.

В понедельник, 21 декабря, на YouTube-канале Алексея Навального появился ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался". В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить, пишет "Медуза".