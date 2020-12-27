Поставила мировой рекорд, но его не засчитали. 16-летняя Щербакова выиграла чемпионат России

Результаты фигуристки в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды - 166,62 балла, установленные Александрой Трусовой, и 247,59 балла, установленные Аленой Косторной соответственно.

Однако, рекорд Щербаковой не будет засчитан, так как его зафиксировали на соревнованиях национального уровня, пишет "Р-Спорт". Как уточняет "Медуза", российский чемпионат проходил не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Отметим, что незадолго до российского первенства Щербакова рассказала, как переболела пневмонией, из-за которой ей пришлось пропустить этап Гран-при в Москве. В то же время девушка была решительно настроена выступить на чемпионате России.

"Мне кажется, я туда приеду в любом состоянии и буду показывать, что я могу. Я себе не прощу, если не попробую выступить, отобраться и будут сидеть дома, смотреть, как все соревнуются", - сказала тогда фигуристка.

Теперь Анна Щербакова - трёхкратная чемпионка России. Ранее она побеждала на национальных чемпионатах по фигурному катанию в 2018 и 2019 годах.