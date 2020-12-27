Поставила мировой рекорд, но его не засчитали. 16-летняя Щербакова выиграла чемпионат России

В Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию. В субботу, 26 декабря, 16-летняя фигуристка Анна Щербакова, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 183,79 балла. По сумме двух программ спортсменка набрала 264,10 балла и стала трёхкратной чемпионкой России, пишет "Р-Спорт".
Результаты фигуристки в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды - 166,62 балла, установленные Александрой Трусовой, и 247,59 балла, установленные Аленой Косторной соответственно.
Однако, рекорд Щербаковой не будет засчитан, так как его зафиксировали на соревнованиях национального уровня, пишет "Р-Спорт". Как уточняет "Медуза", российский чемпионат проходил не под эгидой Международного союза конькобежцев.
Отметим, что незадолго до российского первенства Щербакова рассказала, как переболела пневмонией, из-за которой ей пришлось пропустить этап Гран-при в Москве. В то же время девушка была решительно настроена выступить на чемпионате России.
"Мне кажется, я туда приеду в любом состоянии и буду показывать, что я могу. Я себе не прощу, если не попробую выступить, отобраться и будут сидеть дома, смотреть, как все соревнуются", - сказала тогда фигуристка.
Теперь Анна Щербакова - трёхкратная чемпионка России. Ранее она побеждала на национальных чемпионатах по фигурному катанию в 2018 и 2019 годах.
Второе место на прошедшем в Челябинске чемпионате России заняла Камила Валиева. Она также преодолела планку мировых рекордов как в произвольной программе (174,02), так и по набранным баллам в сумме (254,01). Третье место заняла Александра Трусова (246,37), превзошедшая мировое достижение в произвольной программе (170,61).