Шарапова показала кольцо с массивным бриллиантом. Фанатов заинтересовала его стоимость

Шарапова рассказала в Instagram о помолвке 17 декабря. Спустя несколько дней пара отдыхала в Малибу и попала в объективы папарацци, однако новое кольцо на пальце Марии как следует запечатлеть не удалось.

👀 Spotted: newly engaged #MariaSharapova and #AlexanderGilkes enjoying Christmas sunset at friends home 👭 🌇 pic.twitter.com/hDrXjmSKMi — Sharapova News (@NewsSharapova) December 27, 2020

1 января 2021 года теннисистка опубликовала фото с тем самым кольцом на пальце. "2020-й. Я представляла тебя совсем другим. Как и все мы! Лично мне этот год дал смелость отказаться от той жизни и карьеры, которые я когда-либо знала. Он преподнёс мне подарок и обязательство всю жизнь просыпаться рядом с моим лучшим другом каждое утро. Невероятно вдохновляет то, что произойдёт в 2021 году. С Новым годом!" - подписала она фото.

Уже спустя всего несколько часов под фотографией накопилось порядка 120 тысяч лайков.

Скриншотами из Instagram Шарапова поделилась у себя в Twitter, где поклонники стали обсуждать как фото с кольцом, так и сообщение Марии. В частности, один из подписчиков предположил, что стоимость украшения может составлять порядка 180 тысяч фунтов, то есть чуть более 200 000 евро или 18 миллионов рублей.

Впрочем, сколько кольцо стоит на самом деле - на данный момент неизвестно. Однако вряд ли оно дешевле, чем Мария получила во время первой помолвки - в 2010 году она согласилась выйти замуж за словенского баскетболиста Сашу Вуячича. Подаренное им кольцо могло стоить около 250 тысяч долларов, при этом баскетболиста критиковали за излишнюю экономию - в Америке существует неписанное правило, что помолвочное кольцо не может стоить меньше двух месячных зарплат жениха. Таким образом, Вуячич должен был сделать Шараповой подарок на сумму почти в 1 миллион долларов.

В 2012 году пара рассталась.