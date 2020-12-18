Мария Шарапова объявила о помолвке с другом принца Уильяма Александром Гилксом

Спортсменка выложила на своей странице снимок, где она позирует вместе с женихом.

"Я сказала "Да" с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?" - написала Мария.

В свою очередь Гилкс тоже опубликовал снимок в Instagram, подписав: "Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя".

Когда познакомились Шарапова и Гилкс, точно неизвестно, но с 2018 года их стали замечать вместе.

Александр Гилкс родился в британской семье. Известно, что он учился Бристольском университете, где изучал русский и испанский языки, позднее он окончил учебу в Итоне, где подружился с принцами Уильямом и Гарри.

Гилкс уже был женат - на дизайнере Эдвин Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону. В сентябре 2016-го пара объявила о разводе.