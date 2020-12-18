Пт, 18.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Мария Шарапова объявила о помолвке с другом принца Уильяма Александром Гилксом
1 мин для прочтения

Мария Шарапова объявила о помолвке с другом принца Уильяма Александром Гилксом

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова (33) сообщила в Instagram о помолвке с Александром Гилксом (41). 

Спортсменка выложила на своей странице снимок, где она позирует вместе с женихом.

"Я сказала "Да" с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?" - написала Мария.

В свою очередь Гилкс тоже опубликовал снимок в Instagram, подписав: "Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя". 

Когда познакомились Шарапова и Гилкс, точно неизвестно, но с 2018 года их стали замечать вместе. 

Александр Гилкс родился в британской семье. Известно, что он учился Бристольском университете, где изучал русский и испанский языки, позднее он окончил учебу в Итоне, где подружился с принцами Уильямом и Гарри. 

Гилкс уже был женат - на дизайнере Эдвин Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону. В сентябре 2016-го пара объявила о разводе. 

Шарапова также помолвлена не первый раз. В 2010-м стало известно, что ей сделал предложение баскетболист Саша Вуячич. В 2012-м они расстались. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back