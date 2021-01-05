Вт, 5.01.2021
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Эгил Левитс
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Легкоатлетка Клишина озадачила подписчиков фотографией в едва заметных лосинах

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в своём Instagram фотографию, которая с первого взгляда поставила в тупик многих подписчиков.

На фото 29-летняя спортсменка лежит на тренировочном коврике в лосинах бледно-розового оттенка, из-за чего те сливаются с кожей. В итоге создаётся впечатление, будто легкоатлетка занимается голышом.

"Начни неделю с улыбки", - написала Клишина под публикацией.

"Показалось...", "Без трусиков?", "На секунду подумал, что ты голая", - написали подписчики под публикацией. Фотография российской спортсменки собрала свыше 23 тысяч лайков и 250 комментариев.

Напомним, в конце декабря 2020 года Дарья Клишина спела и снялась в клипе на собственную песню под названием "Дубай". Поклонники российской спортсменки неоднозначно восприняли выход дебютного трека.

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