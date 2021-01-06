Открытое письмо пострадавших при взрыве дома в Агенскалнсе: на ком лежит ответственность?

Галерея: Последствия взрыва дома в Агенскалнсе

Публикуем текст письма:

В связи с ситуацией, возникшей в результате трагического взрыва в нашем доме, от имени всех выживших и некоторых пострадавших жителей мы обращаемся ко всем государственным и муниципальным инстанциям с просьбой принять срочные согласованные меры для устранения дальнейших последствий взрыва.

(...) На записи с видеокамеры, зафиксировавшей момент взрыва, видно, что взрыв произошел в одной из квартир, принадлежащих самоуправлению, в которой также погиб человек.

Вчера, 05.01.2021, я участвовал во внеочередном собрании Департамента жилищного строительства и окружающей среды (MVD). Из сказанного MVD, в ведении которого находится одна из квартир в нашем доме, и RNP (Rīgas namu pārvaldnieks) я понял, что они несут лишь частичную ответственность за случившееся. В настоящее время из первых заключений строительного управления и специалистов по строительству следует, что

вся ответственность за безопасность здания и имущества после катастрофы, а также за ликвидацию последствий ложится исключительно на плечи владельцев частных квартир. 6

Мне, как представителю дома, насчет каждой проделанной или планируемой работе по ликвидации последствий звонят из разных рижских инстанций, чтобы со мной их согласовать. Спасибо им, конечно, особенно господину М. Кактиньшу из RNP, который вчера вечером помог перевезти ценные вещи, найденные при полицейском досмотре, в соседний дом по адресу: ул. Лермонтова, 8. Все эти ликвидационные работы, конечно же, платные, и за них со стороны RNP будут выставлены счета, и, по их словам, деньги будут вычтены из наших сбережений. К примеру, сегодня, когда будет завершена полицейская проверка, на улице Мелнсила вывалят около 20 грузовиков строительного мусора. RNP предлагает нам контейнеры, но, зная их текущую стоимость, без демонтажных работ, которые составляют около 1200-1500 евро, они обойдутся примерно в 5000 евро. И это лишь небольшая часть обломков от взрыва. Вчера вечером, связавшись с жителями дома, чтобы сэкономить их небольшие сбережения, мы устно договорились о том, что после экспертизы улицы Мелнсила строительный мусор будет временно выгружен во дворе, чтобы силами самих жителей дома его позже разобрать, с чем представитель RNP согласился.