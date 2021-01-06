Ср, 6.01.2021
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Открытое письмо пострадавших при взрыве дома в Агенскалнсе: на ком лежит ответственность?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2", подготовил открытое письмо к официальным лицам, в котором содержится призыв к немедленному созданию кризисного комитета и назначению ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва.

Галерея: Последствия взрыва дома в Агенскалнсе 

Публикуем текст письма:

В связи с ситуацией, возникшей в результате трагического взрыва в нашем доме, от имени всех выживших и некоторых пострадавших жителей мы обращаемся ко всем государственным и муниципальным инстанциям с просьбой принять срочные согласованные меры для устранения дальнейших последствий взрыва.

(...) На записи с видеокамеры, зафиксировавшей момент взрыва, видно, что взрыв произошел в одной из квартир, принадлежащих самоуправлению, в которой также погиб человек.

Вчера, 05.01.2021, я участвовал во внеочередном собрании Департамента жилищного строительства и окружающей среды (MVD). Из сказанного MVD, в ведении которого находится одна из квартир в нашем доме, и RNP (Rīgas namu pārvaldnieks) я понял, что они несут лишь частичную ответственность за случившееся. В настоящее время из первых заключений строительного управления и специалистов по строительству следует, что

вся ответственность за безопасность здания и имущества после катастрофы, а также за ликвидацию последствий ложится исключительно на плечи владельцев частных квартир.

Мне, как представителю дома, насчет каждой проделанной или планируемой работе по ликвидации последствий звонят из разных рижских инстанций, чтобы со мной их согласовать. Спасибо им, конечно, особенно господину М. Кактиньшу из RNP, который вчера вечером помог перевезти ценные вещи, найденные при полицейском досмотре, в соседний дом по адресу: ул. Лермонтова, 8. Все эти ликвидационные работы, конечно же, платные, и за них со стороны RNP будут выставлены счета, и, по их словам, деньги будут вычтены из наших сбережений. К примеру, сегодня, когда будет завершена полицейская проверка, на улице Мелнсила вывалят около 20 грузовиков строительного мусора. RNP предлагает нам контейнеры, но, зная их текущую стоимость, без демонтажных работ, которые составляют около 1200-1500 евро, они обойдутся примерно в 5000 евро. И это лишь небольшая часть обломков от взрыва. Вчера вечером, связавшись с жителями дома, чтобы сэкономить их небольшие сбережения, мы устно договорились о том, что после экспертизы улицы Мелнсила строительный мусор будет временно выгружен во дворе, чтобы силами самих жителей дома его позже разобрать, с чем представитель RNP согласился.

В настоящее время наши накопления в RNP составляют около 10 000 евро, из которых у нас есть обязательства в размере 3500 евро перед компанией, незадолго до Нового года реконструировавашей наш водопровод/канализацию, еще 1500 евро за установку счетчика в нашем доме и в доме на Лермонтова, 8, а также 1000 евро за экспертизу строительных конструкций дома. Но сегодня утром, учитывая дальнейшие последствия и огромное количество строительного мусора и сгоревшего имущества (...), которые будут перевезены во двор дома и будут представлять угрозу также для соседей и "заинтересованных лиц", которые в этой куче постараются найти что-то ценное, я не могу взять на себя ответственность и согласиться на этот шаг. Кроме того, сегодня по окончании судебной экспертизы будет снята полицейская охрана. На данный момент это лишь малая часть мероприятий, которые ждут нас в будущем.

Как я несколько раз упоминал на внеочередном заседании, я также являюсь жертвой и только общественным представителем дома, и еще есть небольшая группа жителей, которым в свое свободное время приходится брать на себя огромное бремя и ответственность за случившееся. Некоторые из них потеряли все нажитое и одновременно решают все связанные с этим проблемы.

Поэтому, как на вчерашнем заседании уже предложили депутаты, мы призываем немедленно создать кризисный комитет и назначить ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва.

Сам момент взрыва можно увидеть в сюжете телеканала TV3 Degpunktā от 04.01.2021, снятом камерой наблюдения с места происшествия. По словам находившихся рядом с эпицентром взрыва и чудом уцелевших соседей, можно с уверенностью сказать, что причиной взрыва стала утечка газа в квартире № 9. Но в сюжете TV3 невооруженным глазом видно, что причиной такого огромного огненного вихря над домом, разбросавшего осколки на несколько сотен метров по территории прилегающего парка, не может быть газовый баллон. Также ясно видно, как после взрыва по инерции качается прикрепленная к нашему дому линия троллейбусных кабелей.

Еще 2 года назад, приступая к проектированию реновации дома, мы вместе с архитектором попросили Rīgas satiksme перенести это крепление на отдельный столб. За перенос этого крепления с фасада на столб была предложена цена 10 000 евро. Это крепление линии троллейбусных кабелей находится в визуально неповрежденной части дома, как раз под моей квартирой.

Когда в сюжете я увидел раскачивающиеся провода, у меня появилась уверенность, что массивная фасадная стена деформировалась и оторвалась от конструкции здания после взрыва и дополнительной нагрузки троллейбусных кабелей по всей длине здания. Поэтому из-за ожидаемых в ближайшее время погодных условий она упадет на проезжую часть улицы Мелнсила.

Очень надеемся, что это трагическое событие станет уроком для всех вовлеченных инстанций, особенно для Департамента жилищного строительства и окружающей среды, которому, по нашему мнению, стоит взять на себя вину относительно частично своего жилого фонда и жильцов, которые размещаются в его квартирах. Особенно в таких домах, как наш, в котором все остальные квартиры приватизированы и где собственники несут полную ответственность за свое имущество, а MVD даже не может идентифицировать своего арендатора.

В надежде на оперативные и профессиональные действия со стороны государственных и местных органов власти, с уважением, Айгар Стафецкис.

Уже сообщалось, что Государственной полицией возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в жилом доме в районе Риги Агенскалнс в ночь на 31 декабря и последующим пожаром.

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