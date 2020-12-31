"Открыли глаза и увидели, что справа от нас нет стены". Рассказ жильца пострадавшего дома; он ищет кота

"Честно говоря ничего не помню, потому что мы открыли глаза и увидели, что справа от нас нет стены, потолок лежит практически на нас и начался пожар. Мы с женой открыли глаза, когда уже все случилось, самого взрыва мы не слышали. Сейчас шоковое состояние, у нас кот остался там. Для нас это самое главное. На вещи нам уже все равно. Главное кота найти, поэтому я здесь нахожусь. Мы не знаем, живой он или нет, но мы очень надеемся", - эмоционально рассказал молодой человек, не сдержав слез.

Как пишет Русское вещание LTV7, его квартира полностью разрушена, сейчас он с женой будет жить у родственников.

Объявление о поиске кота есть в группе "Клуб кошатников Латвии" в социальной сети Facebook.

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе

Напомним, по предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, ранее сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола. В свою очередь, пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите добавила, что возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".

Однако, как сообщила LETA специалист по связям с общественностью Gaso Яна Рубинчика, в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же, она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. "Взорвался ли газовый баллон, произошла утечка газа или была другая причина взрыва - это выяснит расследование", - добавила Рубинчика, подчеркнув, что специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.